Bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Triệu Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đông, sinh năm 2003, Đặng Xuân Hưng, sinh năm 2004 và Phạm Văn Đức, sinh năm 2004 đều ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7-4-2022, đối tượng Phạm Văn Đức đã đến cửa hàng điện thoại của anh N.V.T ở thôn Đô Thịnh, xã Dân Lực nhờ chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Sau khi anh T. chuyển tiền xong thì Đức lấy lí do bị rơi ví nên định chạy ra ngoài để tìm (lúc này Nguyễn Văn Đông đang điều khiển xe máy chờ sẵn bên ngoài). Thấy nghi ngờ nên anh T. liền giữ Đức lại và báo với Công an xã Dân Lực.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Dân Lực và Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng có mặt kịp thời để phối hợp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh khai thác, lực luọng Công an đã vận động 2 đối tượng Nguyễn Văn Đông và Đặng Xuân Hưng ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngày 29-3, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Đông và Đặng Xuân Hưng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh N.Đ.G là chủ cửa hàng điện thoại ở thôn 4, xã Dân Lực số tiền 15 triệu đồng, sau đó chia nhau để tiêu xài.

Trong cả 2 vụ việc trên, Nguyễn Văn Đông đều là người chủ mưu và trực tiếp lên kế hoạch, tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Anh phương