Bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân

Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022, người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cao. Để tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.

Bến xe khách phía Bắc TP Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT các tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 47, Quốc lộ 45, Quốc lộ 217, Quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh... Đi đôi với đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, gắn với phòng, chống dịch COVID–19. Chú trọng xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: xe chở hàng hóa quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ cho phép; đi sai phần đường, làn đường; đậu đỗ không đúng quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy... Đồng thời, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép; kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng. Bảo đảm lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; các khu vực có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý; nhất là các tuyến, trục giao thông chính ra vào khu vực thành phố, thị xã; các tuyến ra vào nhà ga, sân bay. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, các đơn vị quản lý đường sắt và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt; sẵn sàng phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, cho biết: Để bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022, sở tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức tốt công tác vận tải hành khách; cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận tiện; tăng cường giám sát dữ liệu và xử lý các phương tiện vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe, nhà ga huy động tối đa phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho hành khách, không lợi dụng tăng giá vé trái quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, bảo đảm an toàn an ninh hàng không. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương có đường sắt đi qua kiểm tra, có biện pháp bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, nhất là các đường ngang dân sinh. Tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy đối với hoạt động vận chuyển khách ngang sông, khách du lịch, lễ hội. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông trái phép, phương tiện hoạt động trái phép, không bảo đảm an toàn, phương tiện không trang bị dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định. Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tăng cường tuần tra, kiểm tra; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong hoạt động vận tải.

Đồng chí Lê Xuân Long, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa, cho biết: Hiệp hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, đội ngũ lái xe thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và trật tự, ATGT; luôn nêu cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện “Đã uống rượu bia - không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”, nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè gây mất trật tự, ATGT; nhất là các điểm họp chợ, bán hàng, mở dịch vụ ven các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trái quy định. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đi đôi với đó, rà soát những vị trí có nguy cơ cao xảy ra các tình huống gây mất trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quản lý; nhất là các trung tâm thị trấn, thị tứ, chợ, bến xe, nhà ga... Thường xuyên kiểm tra, có các giải pháp bảo đảm ATGT đường thủy, an toàn bến khách ngang sông, đò ngang, các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt và các địa bàn có tổ chức lễ hội.

Bài và ảnh: Vân Anh