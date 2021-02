Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau tết

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân sau tết; các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (ATGT); siết chặt kỷ cương, trật tự trong hoạt động vận tải; quản lý các bến, bãi đỗ xe; kiên quyết không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trở lên liên quan đến xe khách, ùn tắc giao thông kéo dài và phương tiện chở khách nhồi nhét, ép giá, ép khách.

Phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 47 qua huyện Đông Sơn tăng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong những ngày trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng tôi đã đi khảo sát trên các tuyến Quốc lộ 1A, 45, 47 và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thường Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định. Thực tế cho thấy, người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao hơn so với ngày thường, nhưng ít hơn so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhiều người điều khiển phương tiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT khi tham gia giao thông. Vào chiều muộn hàng ngày, tình trạng người điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm giảm nhiều... Tuy nhiên, bên cạnh đó, vào giờ cao điểm hàng ngày, trên các tuyến Quốc lộ 45, 47 vẫn xảy ra ách tắc giao thông cục bộ ở một số nơi; tình trạng họp chợ, bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường vẫn xảy ra. Tại một số điểm trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Hoằng Hóa vẫn xảy ra tình trạng người điều khiển xe ô tô, thậm chí cả xe ô tô cá nhân đi ngược chiều... Theo báo cáo của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 10–2 đến ngày 16–2-2021), trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 16,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; làm 3 người chết, giảm 25%; làm bị thương 5 người, giảm 16,6%.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân sau tết, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về ATGT và kiến thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân; trọng tâm là các quy định về an toàn trong vận tải hành khách và hiểm họa do sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho Nhân dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp quản lý bến xe, chủ phương tiện tăng cường giáo dục về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nhằm nâng cao ý thức phục vụ hành khách, không chở quá số người quy định; không vận chuyển chất cháy, chất nổ, các loại pháo; không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; không chở gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm trên xe khách. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải cho biết: Sở tiếp tục chỉ đạo thanh tra giao thông – vận tải bố trí các tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bến xe, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong vận tải hành khách, các điểm lễ hội xuân, các bến khách ngang sông; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Kiểm tra thực hiện quy định về vận chuyển hành khách bằng xe ô tô đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán vé theo giá niêm yết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nâng ép giá; chở quá số người theo quy định; theo dõi, giám sát các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm theo quy định đối với những phương tiện chạy sai lộ trình tuyến được cấp, đậu đỗ, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Sở Giao thông – Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Hùng Cường