Bảo đảm ANTT các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022 diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tăng cường lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động phá hoại.

Lực lượng Công an điều tiết giao thông, bảo đảm cho giao thông được thông suốt

Theo đó, từ ngày 24 đến 26-8, tỉnh Thanh Hoá sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; triển lãm ảnh và một số ấn phẩm văn hoá về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn; chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu “Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai”; Lễ bàn giao Ký túc xá lưu học sinh Lào tại trường Đại học Hồng Đức và giao lưu thể thao...

Đây là những hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai tỉnh trong tình hình mới.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tăng cường lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động phá hoại các hoạt động kỷ niệm; đồng thời tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Riêng đối với các đơn vị, địa phương diễn ra các hoạt động kỷ niệm sẽ huy động lực lượng triển khai các biện pháp phòng ngừa và tăng cường công tác tuần tra vũ trang, gắn với tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Đồng thời, các lực lượng Công an trong tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ các cơ sở, cá nhân hành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông quan trọng, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, sẵng sàng để tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống bất ngờ có thể xảy ra… bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn về ANTT, góp phần thành công cho các hoạt động kỷ niệm.

Đình Hợp