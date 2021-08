Ăn nhậu, hát karaoke trong lúc dịch, chủ và khách bị phạt 33 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước và Chủ tịch UBND xã Điền Trung (huyện Bá Thước) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke và 9 thanh niên tổ chức ăn uống, hát karaoke tại quán karaoke Sông Quê (ở thôn Muỗng Do, xã Điền Trung) tổng số tiền phạt 33 triệu đồng vì các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID - 19.

Chủ quán và 9 thanh niên bị xử phạt.

Trước đó, tối 7-8-2021, tại quán karaoke Sông Quê do bà Hà Thị Thủy, trú tại thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước làm chủ, lực lượng Công an xã Điền Trung phát hiện một nhóm thanh niên gồm 9 người đang tổ chức ăn nhậu và hát karaoke.

Nhóm người này ở huyện như Bá Thước, Triệu Sơn, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và tỉnh Cao Bằng. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa những người này về UBND xã Điền Trung để phối hợp với Trạm y tế xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Căn cứ mức độ và hành vi vi phạm, ngày 11-8-2021, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ra Quyết định số 3172/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Hà Thị Thủy, phạt số tiền 15 triệu đồng vì vi phạm quy định không thực hiện quyết định áp dụng hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo quy định.

Cũng trong ngày 11-8, Chủ tịch UBND xã Điền Trung đã ký 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, xử phạt 9 thanh niên tụ tập hát karaoke tại quán hát Sông Quê với tổng số tiền 18 triệu đồng.

Đình Hợp