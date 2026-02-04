100% cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3 thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 4/2, tại Tổ dân phố Đội Cung 3, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác, phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trong danh sách 12 người được giới thiệu ứng cử, có 4 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy xã Biện Thượng.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3 phát biểu ý kiến.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, nhiều ý kiến phát biểu của cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3 bày tỏ sự tin tưởng, tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình công tác, cống hiến lâu dài, giữ nhiều cương vị quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lương Thị Hoa đại diện cơ quan có ứng cử viên công tác phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh sự tín nhiệm, cử tri cũng gửi gắm kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm của cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3. Đồng chí khẳng định, việc được cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi ứng cử viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, đại biểu HĐND các cấp là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và Nhân dân. Dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên đều sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết khả năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3 biểu quyết thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri Tổ dân phố Đội Cung 3 có mặt đã biểu quyết thông qua biên bản hội nghị và thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri nơi cư trú.

Lê Hợi