Xây dựng An Nông thành xã khá của tỉnh, từng bước hướng tới “vùng quê đáng sống”

Phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, cách mạng, trên cơ sở kế thừa thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Nông quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới với sự nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, đưa địa phương bứt phá đi lên, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã khá trong tỉnh.

Xã An Nông được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: An Nông, Khuyến Nông, Nông Trường và Tiến Nông. Diện tích tự nhiên 22,79 km2, dân số 28.469 người. Đảng bộ xã có 1.184 đảng viên, sinh hoạt tại 2 Đảng bộ cơ sở, 45 Chi bộ (trong đó 28 Chi bộ nông thôn). Phát huy lợi thế và chủ động khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội, các chương trình trọng tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đại hội đề ra, nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản bình quân hằng năm ước đạt 4,33%, vượt mục tiêu (4,0%); tổng giá trị sản xuất toàn ngành năm 2025 ước đạt 241 tỷ đồng, vượt mục tiêu (235 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từng năm, năm 2025 ước đạt 73,98 triệu đồng, vượt mục tiêu (73,0 triệu đồng). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 117,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 7,8%, vượt mục tiêu.

Kinh tế phát triển đúng theo định hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - thương mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 ước đạt 4,33%. Các ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và thủy sản được triển khai áp dụng rộng rãi.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 10,2%; giá trị sản xuất năm 2025 (theo giá hiện hành) ước đạt 864 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã đạt kết quả nổi bật: Xã Khuyến Nông đạt chuẩn NTM, xã An Nông, Nông Trường và Tiến Nông đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét. Giai đoạn 2021 - 2025, có 27 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 181,4 tỷ đồng. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên địa bàn xã lên 47 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 1.847 tỷ đồng, vượt mục tiêu (1.500 tỷ đồng). Các nguồn vốn được đưa vào đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Hệ thống giao thông được đầu tư phát triển mạnh. Nhiều dự án giao thông quan trọng đã và đang được triển khai ; các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và theo định hướng phát triển đô thị; phong trào nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả nổi bật, tạo bước đột phá về phát triển giao thông nông thôn. Có 1.968 hộ hiến đất mở rộng đường với chiều dài 47 km; tổng diện tích 43.358 m2, tháo dỡ 244 công trình.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng. Vệ sinh môi trường được đảm bảo. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên. Chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội ngày được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã ổn định, phấn khởi. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, nghiêm minh, hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, quyết liệt; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai đồng bộ, bước đầu đem lại hiệu quả.

Những thành quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Nông tiếp tục kế thừa và phát huy trong giai đoạn mới. Với phương châm hành động “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã An Nông đặt ra phương hướng, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững nhằm nâng cao đời sống Nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng bộ xã cũng đặt ra 26 mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 12,0%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 102 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 165,0 ha; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 7,0%...

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã An Nông đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Xã sẽ tăng cường xây dựng chỉnh, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo tính kế thừa, sự chuyển giao giữa các thế hệ.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để tăng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giảm tình trạng manh mún đất đai; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông của xã theo hướng tạo mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ giữa đối ngoại và đối nội. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiệm kỳ mới bắt đầu với những thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Song hành cùng cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên; tranh thủ tối đa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, nhất là 4 nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị đang được coi là “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước phát triển nhanh và mạnh, để vận dụng một cách linh hoạt vào thực tế địa phương, từ đó xây dựng An Nông phát triển nhanh, toàn diện, đồng bộ và bền vững, từng bước trở thành “vùng quê đáng sống”.

Nguyễn Việt Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông