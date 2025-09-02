[E-Magazine] “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Thiêng liêng và vô giá!

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”!

Đó là lời khẳng định đanh thép của lãnh tụ Hồ Chí Minh trước thế giới, về nước Việt Nam độc lập, tự do sau gần một thế kỷ chịu cảnh nô lệ. Để rồi, tròn 80 năm kể từ ngày Thu lịch sử 2/9/1945, bản Tuyên ngôn bất hủ mãi in vào trời xanh Ba Đình như một thời khắc trọng đại và thiêng liêng: Thời khắc mà vận mệnh dân tộc Việt Nam được quyết định bởi lực lượng to lớn của nhân dân Việt Nam.

Bầu trời Hà Nội – thủ đô “văn hiến và anh hùng”, “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm” - những ngày thu tháng Tám rền vang tiếng động cơ Su30-MK2. Có lẽ, chỉ ở đất nước từng là “túi bom”, là “vùng trắng hủy diệt” mới thấu hiểu được nỗi ám ảnh chết chóc từ tiếng động cơ của những B52, Thần Sấm, Con Ma, mà tội ác của chúng đã gieo rắc tang thương lên biết bao sinh mệnh vô tội. Nhưng cũng bởi đã gánh chịu quá nhiều đau thương, nên tiếng động cơ của những chiếc Su30-MK2, lại trở thành thanh âm đẹp trong bản giao hưởng hòa bình - thanh âm của lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự vững vàng của tiềm lực quốc gia. Và đặc biệt hơn, đó còn là thanh âm đầy sức nặng như một lời tuyên bố về quyết tâm và năng lực bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN từ sớm, từ xa trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đầy rẫy bất ổn, xung đột.

Việt Nam có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt của lịch sử nhân loại, tưởng chừng mâu thuẫn mà hết sức hợp lý, tường minh nhưng cũng khó lý giải, lôi cuốn mà đầy bí ẩn. Đó là dân tộc mà bánh xe lịch sử được vận hành bởi máu của các cuộc tranh đấu không ngơi nghỉ cho quyền tự quyết của dân tộc, quyền sống của con người. Mỗi chương, mỗi đoạn lịch sử là thành quả hun đúc, chắt chiu từ vô lượng truyền thống của lòng yêu nước, tự hào, tự tôn, tự lực, tự cường dân tộc; từ tầm cao của khát vọng vươn lên khẳng định chủ quyền, quyền độc lập dân tộc và chiều sâu trí tuệ tỏa xuống để họa nên dáng hình Tổ quốc Việt Nam nhân ái, vị tha, trọng nghĩa, trọng tình và yêu chuộng hòa bình.

“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Đó là chân lý, là sự thật được đúc kết từ thực tiễn, chứ không phải được “phác thảo” nên từ một nghiên cứu hàn lâm nào. Chân lý ấy được viết bằng máu của hàng triệu nông dân đã đổ xuống mảnh đất tổ tiên, bằng máu của hàng vạn công nhân đã chôn vùi thân xác dưới các hầm mỏ, đồn điền và vô vàn giọt máu đặc quánh đau thương, đã tích lũy thành sức mạnh quật khởi làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945. Đó còn là máu của hàng triệu chiến sĩ, thanh niên xung phong và đồng bào ta đã chảy suốt 30 năm, đánh Pháp đuổi Mỹ, quyết giữ vững lời thề độc lập.

Có nhận định cho rằng, lịch sử không thể được viết nếu không có yêu thương hay căm hận; thì với dân tộc Việt Nam, cả yêu thương và căm hận đều là lực đẩy bánh xe lịch sử. Song, cũng bởi giàu lòng vị tha, nhân ái và yêu chuộng hòa bình, nên cái phần yêu thương sẽ như vạt nắng mùa xuân ấm áp, xua đi những u ám, giá lạnh của hận thù. Để cho hôm nay, tinh thần lạc quan và lòng trắc ẩn, sẽ là màu mực tươi mới viết tiếp khát vọng tự cường đầy hào sảng trên Quảng trường Ba Đình ngập tràn nắng, giữa tiếng gầm của tiêm kích trên bầu trời và tiếng bánh xích của khí tài hiện đại nghiến lên mặt đất. Để chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” sẽ được viết tiếp bằng màu mực tươi đỏ của lòng yêu nước từ “khối nhân dân” - “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” và sức mạnh sắt thép của quân đội ta – đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Để màu mực xanh của bầu trời mùa thu Hà Nội, sẽ “viết tiếp câu chuyện hòa bình” và viết nên những chương giá trị sống mới về lẽ sống, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay, đặc biệt là viết cho tuổi trẻ - mùa xuân của dân tộc, tương lai của đất nước.

Kể từ Quốc khánh đầu tiên 2/9/1945 mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXN; đến Quốc khánh sau 30 năm trường kỳ kháng chiến, đất nước thống nhất bước vào kiến thiết, dựng xây; để Quốc khánh 2/9/2025 có thêm nhiều tầng ý nghĩa. Đó là hành trình 8 thập kỷ đầy thăng trầm và đột phá, với nhiều sự lựa chọn mang tính sống còn, nhằm phá bỏ những rào cản, những khuôn khổ trói buộc. Để hôm nay, ta tự hào báo công với tổ tiên, với Bác Hồ, rằng: Cha ông đã “gánh trên vai hành trang nặng nề của thế kỷ”, để nâng đôi cánh khát vọng cho thế hệ hôm nay bay lên “xé gió thời gian”, vững tin bước vào thời đại mới - thời đại dân tộc Việt Nam bước lên vũ đài kinh tế - chính trị thế giới, bằng tâm thế của một quốc gia độc lập, tự cường, nhân nghĩa, thủy chung; một quốc gia giàu tiềm lực phát triển và khát khao vươn lên mãnh liệt bằng bản lĩnh, khí phách, cốt cách, phẩm giá và trí tuệ Việt Nam.

Lịch sử luôn có nguyên tắc vận hành của riêng nó, với những quy luật phức tạp. Nhưng suy cho cùng, dù là bối cảnh hay giai đoạn nào thì lịch sử cũng không cho phép bất kỳ cá nhân nào được đứng ngoài guồng quay của nó. Bởi, nếu bứt ra khỏi guồng quay lịch sử, guồng quay xã hội, thì cũng giống như cái cây bị nhổ bật khỏi lòng đất và bị ném trên sa mạc khô cằn. Chính vì lẽ đó, mỗi cá nhân – vốn được neo giữ tâm hồn ở một bản quán và được Tổ quốc “cấp” cho một “diện mạo” để tự hào - phải sống ra sao cho xứng đáng. Đó là một cuộc sống có mục tiêu - dù là nhỏ nhất nhưng có ý nghĩa - và nỗ lực không ngừng cho mục tiêu ấy, thay vì tự biến mình thành “cái thắng trên bánh xe tiến bộ”. Và khi mỗi cá nhân sống có trách nhiệm, có mục tiêu sẽ ví như một dòng suối nhỏ trong lành, góp vào dòng sông khát vọng hưng thịnh những phù sa lấp lánh.

Đất nước bốn ngàn năm gian lao và anh dũng, đã chứng minh một chân lý bất diệt: Lòng dân là bức tường thành vĩ đại nhất để bảo vệ đất mẹ Tổ quốc. Nhưng đồng thời, lịch sử dân tộc cũng đặt ra một “đề bài lớn” cho các lực lượng lãnh đạo, rằng muốn khơi dậy và phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân, thì lực lượng ấy phải hội tụ đủ tâm - tầm - tài và đặc biệt là có một đường lối lãnh đạo hợp lòng dân, vì dân. Đồng thời, cần một tầm nhìn dài hạn “Nhất niên thụ cốc, thập niên thụ mộc, bách niên thụ thân” (nghĩa là: Một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người), nhằm bồi dưỡng nhân tài và xây dựng đội ngũ tinh hoa đủ bản lĩnh, trí tuệ để dẫn dắt quốc gia- dân tộc. Trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Chúng ta không thể để đất nước tụt hậu. Chúng ta không thể để dân tộc đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể lặp lại vòng xoáy lịch sử. Vì vậy, phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết. Chúng ta phải hành động vì tương lai lâu dài chứ không vì thành tích ngắn hạn”! Có thể nói, tâm thế sẵn sàng cao độ và trách nhiệm lớn lao trước lịch sử của người đứng đầu Đảng ta, chính là lời giải cho “đề bài lớn” về vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tròn 80 năm kể từ thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đất nước phôi thai từ hồng hoang đã nên dáng nên hình một dải gấm hoa. Để rồi, trong không gian linh thiêng, đậm tính sử thi thời đại mới và cả trong những bất ổn, chia rẽ sâu sắc của thế giới ngày nay, chúng ta càng thấm thía bài học đắt giá: Hòa bình không phải là món quà được ban tặng, mà là thành quả được lịch sử đánh thuế nặng nề bằng máu và nước mắt. Cho nên, “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với dân tộc này là điều thiêng liêng và vô giá. Thiêng liêng là bởi, nó không chỉ là mục tiêu, là đích đến của dân tộc Việt Nam trên hành trình vạn dặm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc suốt mấy ngàn năm; mà còn là lời khẳng định đanh thép về quyền tự quyết dân tộc và các giá trị sống cao cả, nhân văn mà Việt Nam hướng đến. Còn vô giá là bởi, mỗi chữ trong đó được tạc, được khắc từ vô vàn máu xương của lớp lớp người Việt Nam. Để mỗi khi đặt bút viết nên dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, là một lần nhắc nhở chúng ta rằng, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, hay có phải dùng “tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải”, thì dân tộc Việt Nam cũng quyết tâm giữ cho được nền hòa bình, độc lập, tự do quý giá!

Nội dung: Lê Dung

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền