Vòng 23 V.League 1: Nóng bỏng, hấp dẫn các trận derby!

Trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An đang khát điểm để trụ hạng sẽ đối đầu với láng giềng Đông Á Thanh Hóa, ĐKVĐ Công an Hà Nội có cuộc đại chiến với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy sẽ là 2 trận derby hấp dẫn của vòng 23 V.League 1.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An (áo trắng) ở lượt đi mùa giải này.

Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Giải VĐQG V.League 1 trở lại vào cuối tuần này với vòng đấu thứ 23. Đây được xem là vòng đấu có tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng. Đáng chú ý là trận derby Bắc Trung bộ đầy duyên nợ giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng xứ Nghệ hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng nhưng có cùng 26 điểm với đội xếp áp chót (thứ 13) LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Điều này đồng nghĩa với việc Sông Lam Nghệ An vẫn chưa an toàn và hoàn toàn có khả năng rơi xuống vị trí thứ 13 và sẽ phải đá play-off để trụ hạng.

Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp khá ấn tượng với 3 thắng 2 hòa (Ảnh: VPF).

Do đó, tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân Vinh ở vòng đấu này sẽ là cơ hội để Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm, qua đó “yên tâm” hơn trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Nghệ đang có chuỗi 5 trận ấn tượng với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Từ đội bóng xếp áp chót và đối diện với nguy cơ rớt hạng, Sông Lam Nghệ An đã tạm thoát hiểm và vươn lên vị trí thứ 11. Dù vậy, đoàn quân của tân HLV Phạm Anh Tuấn có cùng 26 điểm với các đối thủ xếp thứ 12 và 13 là Quảng Nam và LPBank Hoàng Anh Gia Lai và vẫn chưa an toàn. 4 vòng đấu cuối cùng đều được xem là 4 trận “chung kết” với Sông Lam Nghệ An và mục tiêu 3 điểm trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng 23 trên sân nhà là nhiệm vụ “sống còn” với họ. Đội bóng xứ Nghệ có sức trẻ, quyết tâm cao và lợi thế sân Vinh để hoàn thành mục tiêu trên.

Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp khó khăn trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An (áo trắng)

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa hiện xếp thứ 9 với 30 điểm, chi hơn đội xếp áp chót LPBank Hoàng Anh Gia Lai 4 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn tới 4 vòng đấu. Nếu để “sẩy chân”, đoàn quân của HLV Popov vẫn có thể bị rợt xuống vị trí thứ 13, khi đó sẽ phải đá play-off để trụ hạng. Phong độ thi đấu không ổn định những vòng đấu vừa qua đã dấy lên nỗi lo lắng cho đội bóng xứ Thanh.

Hàng thủ chơi không an toàn, hay mắc sai sót, hàng công gây thất vọng, nhất là chân sút Rimario là nguyên nhân khiến Đông Á Thanh Hóa xuống sức rõ rệt ở chặng cuối của mùa giải. Nhà cầm quân người Bulgaria đang khá đau đầu với lực lượng vốn đã mỏng lại sa sút phong độ. Làm khách trên sân Vinh trước một Sông Lam Nghệ An đang quyết tâm chơi “sống còn” để giành 3 điểm sẽ là trận cầu đầy khó khăn với Đông Á Thanh Hóa. Nếu thua, đội bóng xứ Thanh sẽ tiến gần tới khu vực nguy hiểm và bị các đối thủ xếp sau rút ngắn khoảng cách về điểm số.

Trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Công an Hà Nội (áo hồng) đã thắng Hà Nội FC 2-0 ở lượt đi (Ảnh: VPF).

Một trận đấu đáng chú ý khác ở vòng đấu này đó là trận derby thủ đô giữa ĐKVĐ Công an Hà Nội và nhà cựu vô địch Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Trong khi Công an Hà Nội đã gần như không còn hy vọng bảo vệ ngôi vương, thì Hà Nội FC vẫn còn cơ hội đua tranh vô địch, hoặc chí ít là trong nhóm có huy chương.

Công an Hà Nội đã không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch (Ảnh: VPF).

Nhà ĐKVĐ V.League 1 vừa thay HLV mới nhưng ông Polking đã phải nhận thất bại trận ra mắt ở vòng đấu trước. Gặp Hà Nội FC ở thời điểm này tiếp tục là thử thách cho chiến lược gia người Brazil. Công an Hà Nội hiện xếp thứ 8 với 31 điểm và chắc chắc rằng, nhiệm vụ của tân HLV Polking sẽ là giành kết quả tốt nhất ở 4 vòng đấu còn lại để đưa đội hóng này xếp thứ hạng cao hơn khi kết thúc mùa giải.

Cũng ở vòng đấu này, các trận đấu còn lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch và trụ hạng. Khánh Hòa đã chắc chắn xuống hạng, bởi vậy, cuộc đua tránh vị trí áp chót sẽ kịch tính đến phút chót khi các đội xếp vị trí 11, 12, 13 có cùng 26 điểm, còn đội xếp thứ 10 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 27 điểm.

Mạnh Cường