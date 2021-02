19/02/2021 15:38

(Baothanhhoa.vn) - Đi lễ đầu năm - một hoạt động tâm linh đã trở thành nét đẹp truyền thống của người Việt trong dịp đầu xuân, năm mới. Người dân đi lễ để cầu một năm may mắn, bình an, mọi điều tốt lành. Năm nay, do dịch bệnh...

Nhóm PV