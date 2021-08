Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Trong những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Bá Thước đã có sự phát triển đáng kể. Nhiều dự án giao thông được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chính Phủ, như: Chương trình 30a, Chương trình 135, các nguồn vốn khác và cộng đồng dân cư, tạo sự liên hoàn từ đường huyện đến đường xã, thôn. Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn phát triển rộng. Trên địa bàn huyện, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, thôn, được đầu tư xây dựng, cứng hóa. Mạng lưới giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể, qua đó đã tạo nên bộ mặt nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công an huyện Bá Thước phối hợp với Trường THCS và THPT Bá Thước tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt chính trị công dân và pháp luật năm học 2020-2021”.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh về mạng lưới đường giao thông, thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện ngày càng tăng, gây áp lực không nhỏ lên công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Trước tình hình đó Ban ATGT huyện Bá Thước đã tập trung triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp quyết liệt có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đặt lên hàng đầu; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn, ông Ngọ Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban ATGT huyện Bá Thước, cho biết: Huyện Bá Thước có 2 tuyến Quốc lộ 217, 15A chạy qua địa bàn 9 xã với tổng chiều dài 63 km; đường tỉnh 521B, 521C, 523B, 523D dài gần 106 km; đường huyện hơn 111 km; đường liên xã trên 296 km. Vì vậy, huyện xác định công tác tuyên truyền là giải pháp cơ bản để hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông. Ngay từ đầu năm, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đến các tầng lớp Nhân dân. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, phù hợp với từng đối tượng, như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp tổ Nhân dân tự quản, qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pano, áp phích, xe lưu động, hình ảnh, ở các trục lộ chính, nơi công cộng, qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Tranh thủ những người có uy tín trong vùng dân tộc, tôn giáo, trưởng các dòng họ để tuyên truyền. Ngoài ra, Ban ATGT huyện tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện Đề án 1059 về “ATGT cho học sinh đến trường”; theo đó, đến hết tháng 7-2021, Ban ATGT đã cho 3 nghìn học sinh THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ký cam kết chấp hành luật ATGT.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng công an huyện Bá Thước cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm nồng độ cồn, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Để công tác bảo đảm ATGT đạt hiệu quả cao, Công an huyện Bá Thước thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra khép kín trên địa bàn. Ngoài việc tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự còn phối hợp với các trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để tuyên truyền, nhắc nhở, nhằm nâng cao ý thức của người dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với 3 trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ và phòng, chống ma túy cho 2.224 em học sinh tham dự. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện in sao 23 USB tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy và các hành vi vi phạm thường gặp của người dân cấp cho đài truyền thanh các xã, thị trấn phát trên bản tin của xã, thị trấn trong các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều.

Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước và cũng là địa phương có các mô hình tự quản, tuyên truyền về ATGT, ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, chia sẻ: Thị trấn Cành Nàng có Quốc lộ 217 đi qua trung tâm thị trấn với chiều dài 8km, đường tỉnh 523D với 7km và còn là đầu mối giao thông đi các xã trong huyện. Vì thế, những năm qua thị trấn đã triển khai các mô hình tự quản về ATGT liên thôn như tuyến đường “Cựu chiến binh tự quản”, “Thanh niên tự quản”, “Hội phụ nữ tự quản”, “Đoàn thanh niên tự quản” được các đoàn thể duy trì và phát huy hiệu quả. Mỗi mô hình đều gắn trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; góp sức chỉnh trang, bảo đảm mỹ quan trên các tuyến đường. Các tổ tự quản vận động Nhân dân thường xuyên chặt, dọn cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường; đồng thời nhắc nhở các hộ dân buôn bán không lấn chiếm lề đường; lập danh sách các đối tượng thường xuyên chạy xe lạng lách, gây mất trật tự ATGT ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Ban ATGT huyện Bá Thước tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các đơn vị, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Ban ATGT huyện, xã, thị trấn đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT, văn hóa giao thông đến từng người dân, từng địa bàn dân cư; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Tiến Đạt