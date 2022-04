Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên huyện Cẩm Thủy

Trước thực tế hằng năm vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện nhận thức pháp luật còn hạn chế, không có nghề nghiệp, lại lười lao động, sống buông thả, không có mục đích, thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội; đặc biệt là không tuân thủ pháp luật dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí có những trường hợp vi phạm pháp luật hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

Các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên.

Điều đó làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức đoàn nói chung và hình ảnh của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện nói riêng nên những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới ĐVTN, như: Tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông - xanh, sạch, đẹp”..., qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và hình thành ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật cho ĐVTN”. – Đó là trao đổi của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Cẩm Thủy khi đề cập với chúng tôi về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ĐVTN trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cũng như nâng cao nhận thức pháp luật cho ĐVTN, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Thủy đã chủ động ký kết Chương trình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện về tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2022. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các chủ đề, chủ điểm của từng tháng.

Đơn cử như, trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn cơ sở xã, thị trấn thành lập 17 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 200 ĐVTN, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn lưu động cho người dân biết cách phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc, liên đội các trường tham gia các tổ giám sát cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo thông tin trước khi lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo giãn cách an toàn. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã lựa chọn hơn 30 ĐVTN có sức khỏe tốt, có năng lực ngoại ngữ, sẵn sàng tham gia các chốt trực kiểm soát dịch bệnh cùng với các lực lượng công an, quân sự kiểm soát người đi lại trên địa bàn, ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh và nắm bắt thông tin phục vụ điều tra, truy vết... Huyện đoàn cũng đã vận động nguồn xã hội hóa mua 3 quạt điều hòa cho khung vận hành khu cách ly tập trung của huyện; cấp phát 20.000 khẩu trang; 100 chai nước rửa tay và sát khuẩn khô; gần 50 suất quà cho các em học sinh khó khăn do dịch bệnh; tặng hàng nghìn tấm kính chắn giọt bắn cho các nhà trường chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới 2021-2022..., qua đó góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, hàng năm, đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức cho 100% cán bộ đoàn và 80% thanh niên học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Phòng chống ma túy... thu hút hàng trăm lượt đối tượng thanh, thiếu niên tham gia. Riêng năm 2021, các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức 11 đợt hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút gần 3.000 lượt ĐVTN tham gia dưới nhiều hình thức như hành trình về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, dọn dẹp khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức lễ thắp nến tri ân...; tổ chức 17 buổi tuyên truyền, PBGDLP lồng ghép với sinh hoạt chi đoàn cho 3.400 lượt ĐVTN tham gia.

Huyện đoàn cũng đã phối hợp với Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, Phòng Tư pháp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên như: Luật Thanh niên sửa đổi (năm 2020), Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ... Tổ chức diễn đàn “Cử tri trẻ với bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống ma túy vào sáng thứ hai đầu tuần tại các nhà trường; tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” cho đoàn viên khối THPT, trung học giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên, thu hút trên 300 ĐVTN tham gia; tổ chức cho 100% các cơ sở đoàn ký giao ước thi đua, học sinh các trường THCS, THPT ký cam kết chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ; duy trì hoạt động của 4 đội thanh niên xung kích tự quản về an toàn giao thông theo mô hình cổng trường “An toàn giao thông - xanh, sạch, đẹp”; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Cẩm Long cho 300 lượt học sinh tham gia.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Thủy cũng đã tận dụng ưu thế của internet, mạng xã hội (facebook, zalo) để triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chia sẻ, lan tỏa những thông tin hay, câu chuyện đẹp của ĐVTN trên website camthuy.tuoitrethanhhoa.vn, trang fanpage: Mỗi ngày một tin tốt – một câu chuyện đẹp; xây dựng và lắp đặt 170 hình nộm chipi tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá trong học đường; phòng chống dịch bệnh COVID-19; in và phát miễn phí 300 tờ gấp “Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ quân sự”, 2.000 tờ gấp “Một số điểm cần biết về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp”; 2.000 tờ gấp “Tìm hiểu về Luật Trẻ em”; 500 tờ gấp “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020)”... phát hành miễn phí, trực tiếp cho thanh, thiếu niên tại các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện. Xây dựng mới 2 tủ sách pháp luật trị giá 6 triệu đồng tại Trường Tiểu học Thị trấn và Trường Tiểu học Cẩm Tú với nhiều đầu sách thiết thực phục vụ học sinh.

Đối với công tác tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc thù, như: thanh niên chậm tiến, yếu thế; thanh niên mắc nghiện ma túy; thanh, thiếu niên thuộc nhóm đối tượng có biểu hiện và nguy cơ vi phạm pháp luật cao do dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, điều kiện sống..., các đoàn xã, thị trấn cũng duy trì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên lồng ghép nội dung văn bản pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tạo điều kiện cho ĐVTN trên địa bàn được trao đổi, nâng cao kiến thức pháp luật cho bản thân; xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật. Tính riêng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức được 6 buổi tuyên truyền, PBGDPL lồng ghép cho 240 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên thuộc đối tượng thanh niên đặc thù tham gia.

“Nhờ đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần định hướng tư tưởng, lối sống cho ĐVTN trên địa bàn huyện cũng như nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức đoàn; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, sống có văn hóa, trách nhiệm, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật. Nhiều phong trào, việc làm của tuổi trẻ Cẩm Thủy đã đạt được kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều ĐVTN tham gia, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Bí thư Huyện đoàn huyện Cẩm Thủy Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói.

Bài và ảnh: Ngân Hà