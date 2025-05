Từ chiều tối 28/5 đến sáng sớm 30/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ chiều tối ngày 28/5 đến sáng sớm ngày 30/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao. Từ chiều tối ngày 28/5 đến sáng sớm ngày 30/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100 mm/6h).

Từ trưa chiều ngày 30/5 mưa lớn ở khu vực Thanh Hoá có khả năng suy giảm.

Chi tiết lượng mưa các vùng trong tỉnh.

Dự báo tác động của mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng; làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

Hải Đăng