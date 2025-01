Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2025

Chiều 31/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - NSNN

Thực hiện nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2024 ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tài chính - NSNN được giao, góp phần hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Đồng thời, tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện, chỉ thị để chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật về tài chính, thu chi NSNN; phát triển các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững; tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đến ngày 27/12/2024, thu NSNN đạt 1.977,3 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 115,2 dự toán, thu từ dầu thô đạt 126,2% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 134,2% dự toán.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tập trung triển khai quyết liệt công tác thu ngay từ những ngày cuối năm, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản phát sinh, các khoản thu đã hết thời gian được gia hạn theo quy định, các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước... Phấn đấu thu cả năm ước đạt 2.025,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán, tăng 15,5% so với thực hiện năm 2023.

Cùng với kết quả thu NSNN, nhờ chủ động điều hành, các nhiệm vụ chi NSNN trong năm 2024 cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng chi NSNN đến ngày 31/12/2024 ước đạt khoảng 1.830,8 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán.

Kết quả thu, chi NSNN đã góp phần bảo đảm cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Ước năm 2024 bội chi NSNN (bao gồm cả Chương trình phục hồi) khoảng 3,4% GDP, giảm 10.000 tỷ đồng so với dự toán.

Trong năm, Bộ Tài Chính đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN. Tổng số dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực xử lý của Bộ Tài chính là 747 dịch vụ công. Đồng thời, đã tích hợp 284 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nhiệm vụ tài chính - NSNN; đồng thời đề xuất các giải pháp và thể hiện quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2025 với mục tiêu, xây dựng, điều hành chính sách tài khóa hài hòa với chính sách tiền tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, trong đó chú trọng nguồn đầu tư hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, kết nối vùng và liên vùng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của ngành Tài chính đã đạt được những kết quả nổi bật trong 2024 trước bối cảnh nền kinh tế bị tác động bởi nhiều yếu tố, gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra, Thủ tướng đề nghị, trong năm 2025 ngành Tài chính cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra góp phần tạo tiền đề, cơ sở cho tăng trưởng kinh tế.

Trước mắt, tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Cùng với đó, tập trung rà soát, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách tạo nền tảng huy động các nguồn lực cho sự phát triển.

Tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng chính sách tài khóa với chính sách sách tiền tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tiếp tục làm tốt công tác thu NSNN với quan điểm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, bổ sung nguồn lực cho phát triển. Đồng thời quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các khoảng chi thường xuyên chưa thực sự cấp thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Tài chính, các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu quả quản lý phân bổ, sử dụng NSNN, tài sản công, gắn với mục tiêu cái cơ cấu nên kinh tế, phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Hoàn thiện đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành tài chính đảm bảo tính liên thông, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đồi ngoại. Đồng thời xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Phong Sắc