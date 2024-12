Thời tiết trên cả nước trong dịp Giáng sinh 2024 và Tết dương lịch năm 2025

Dịp Giáng sinh năm 2024 và Tết dương lịch năm 2025, thời tiết ở các tỉnh khu vực phía Bắc được dự báo phổ biến trời rét; các khu vực khác có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to tập trung về đêm và sáng.

Ảnh minh họa.

Chiều 20/12, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết trong dịp Giáng sinh năm 2024 (ngày 24-25/12) và Tết dương lịch năm 2025, thời tiết ở các tỉnh khu vực phía Bắc được dự báo phổ biến trời rét.

Trong khi đó, thời tiết tại các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong dịp Giáng sinh năm 2024 và Tết dương lịch năm 2025, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to tập trung về đêm và sáng.

Thông tin cụ thể về xu thế thời tiết dịp Giáng sinh năm 2024, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 24-25/12, ở các tỉnh khu vực phía Bắc phổ biến đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc trong dịp Giáng sinh phổ biến từ 10-13 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 13-15 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại các tỉnh khu vực phía Bắc phổ biến từ 20-23 độ C.

Cụ thể, thời tiết tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 24-25/12 phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 14-21 độ C.

Thời tiết đêm 24 và ngày 25/12 tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phổ biến không mưa, trưa chiều nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 6-8 độ C; thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) không mưa, trưa - chiều nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.

Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, trong khoảng thời gian từ ngày 24-25/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa mưa to và dông; khu vực Nam Bộ cũng có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, tập trung ở các tỉnh phía Đông.

Nhiệt độ ở phía Bắc khu vực Trung Bộ trong dịp Giáng sinh năm 2024 phổ biến từ 15-22 độ C; ở phía Nam khu vực Trung Bộ phổ biến từ 19-27 độ C. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trong thời gian này phổ biến từ 18-26 độ C.

Trong đó, đêm 24 và ngày 25/12 tại các thành phố du lịch như Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C; thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C; Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C; thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh Có lúc có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C; Cần Thơ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

Còn dịp Tết dương lịch năm 2025, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ đêm và sáng trong dịp Tết dương lịch năm 2025 ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào, tập trung về đêm và sáng. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Bên cạnh thông tin trên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý hiện nay (20/12), một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển phía Nam của Biển Đông. Trong những ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 60-65%.

Theo TTXVN