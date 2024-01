Xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm 2023, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, 52/56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Sáng 9/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03 Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03 Bộ Công an, dự hội nghị.

Bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an Nhân dân

Theo báo cáo, năm 2023 Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới cả về nội dung và biện pháp tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an Nhân dân.

Các lực lượng, đơn vị đã lựa chọn, đăng ký, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá, tạo điểm nhấn cho phong trào thi đua. Kết quả công tác bảo đảm ANTT của Công an tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá là một trong những thành tựu, điểm nhấn của tỉnh trong năm 2023.

52/56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, 52/56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022; phá 32 chuyên án về “tín dụng đen”, khởi tố 167 vụ, 226 bị can, với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng trên 1.200 tỷ đồng...

Khởi tố 232 vụ, 444 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp, thu hồi triệt để tài sản cho ngân sách Nhà nước. Xác lập, đấu tranh hiệu quả 30 chuyên án tội phạm ma túy, đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa 14 điểm phức tạp về ma túy, 71 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy...

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Năm 2024, Công an Thanh Hóa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa phát động. Quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, chỉ đạo tham mưu giải quyết kịp thời mọi tình hình, vụ việc phát sinh, tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không để xảy ra “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ để phòng ngừa tội phạm, xác định vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội...

Không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ khó khăn, vất vả, đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2023 vừa qua.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với các phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo và Kế hoạch công tác năm 2024; đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 20/12/2023 và chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2024. Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực công tác; nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp đột phá, các mô hình mới, sáng kiến trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2024.

Không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác; chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giữ vững thế chủ động chiến lược ở các địa bàn. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về ANTT, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, tài chính ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội,... Bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế; phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước. Tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn...

Chủ động tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch và những giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm với mục tiêu “kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn bảo đảm thực chất, căn cơ và bền vững”, trọng tâm là kết hợp hiệu quả các giải pháp phòng ngừa với đấu tranh, xử lý tội phạm với phương châm đi trước, đoán định, đánh giá trước được tội phạm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn, bảo đảm kéo giảm trên 5% số vụ so với năm 2023; triệt xóa, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hình sự mới. Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp khoa học, bài bản và đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; phát hiện kịp thời để kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh, xử lý hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường,... tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, cập nhật, điều chỉnh, bảo đảm dữ liệu dân cư được “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin khác phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đối với người chấp hành xong hình phạt tù, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng bền vững, khắc phục triệt để tình trạng tái tù. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phối hợp với các ngành Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đảng bộ Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn lực lượng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Nghị quyết số 14-NQ/TU và Quyết định số 2858-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phong trào “Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, giữ gìn tác phong công tác với tinh thần vì nước quên thân, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu, theo phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” sắc bén, “Lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2024, cùng với toàn Đảng, Đảng bộ tỉnh sẽ bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sớm, từ xa, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của cấp ủy, chính quyền; đồng thời, chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cục, vụ, cơ quan thuộc Bộ, trong những năm qua luôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an tỉnh. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục giành tình cảm, sự quan tâm nhiều hơn nữa để tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể.

