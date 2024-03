Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chiều 5/3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh đã có buổi làm việc với đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày kế hoạch cuộc gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch số 836 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cuộc gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao đóng góp cho chiến dịch, làm nên chiến thắng lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Cuộc gặp mặt được tổ chức tại tỉnh Điện Biên với quy mô toàn quốc, thời gian dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024.

Cùng với tổ chức cuộc gặp mặt các nhân chứng toàn quốc tại tỉnh Điện Biên, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức cuộc gặp mặt nhân chứng các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng Sông Hồng. Cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian dự kiến vào ngày 10/4/2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đều khẳng định: Việc MTTQ Trung ương chọn Thanh Hóa làm nơi tổ chức gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ở các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng Sông Hồng từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của tỉnh, với vai trò là hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ động, tích cực phối hợp với Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh để tổ chức cuộc gặp mặt, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng góp ý về nội dung, chương trình, cách thức tổ chức buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng Sông Hồng; thống nhất sơ bộ về thời gian tổ chức, thành phần tham gia, công tác thông tin tuyên truyền, cùng với các công việc liên quan để đảm bảo sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện quan trọng của đất nước và cũng là 1 trong 2 sự kiện lớn nhất của tỉnh trong năm 2024. Do vậy, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, tỉnh đã dự kiến sẽ tổ chức gặp mặt, giao lưu, tôn vinh các nhân chứng lịch sử là người Thanh Hóa đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lựa chọn Thanh Hóa làm địa điểm tổ chức gặp mặt nhân chứng các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng Sông Hồng, nên tỉnh sẽ không tổ chức cuộc gặp mặt riêng của tỉnh nữa, mà trong thời gian gần đến lễ kỷ niệm, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có đóng góp trực tiếp cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực phối hợp của tỉnh Thanh Hóa để tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về nội dung, chương trình cuộc gặp mặt để báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Minh Hiếu