Thường trực Tỉnh ủy bàn kế hoạch xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát

Sáng 13-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị để bàn về kế hoạch xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Mường Lát.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, Bộ Công an vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát, với tổng số tiền hỗ trợ 30 tỷ đồng, mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng. Về đối tượng hỗ trợ, thống nhất với 3 diện đối tượng theo rà soát của tỉnh Thanh Hóa; trong đó xác định các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có đất nhưng chưa có nhà ở; có nhà ở khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và đã có đất tái định cư, có nhà ở đã hư hỏng, tạm bợ, dột nát.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bộ Công an đã dự kiến và thiết kế mẫu nhà theo tiêu chuẩn hỗ trợ xây dựng cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, song phải phù hợp với mức đầu tư, địa hình và đặc điểm của từng địa phương. Dự kiến tổ chức lễ khánh thành 2 nhà mẫu tại xã Trung Lý và khởi công triển khai dự án hỗ trợ của Bộ Công an vào ngày 21-3-2021. Dự kiến hoàn thành nhiệm vụ xây 600 nhà xong trước ngày 5-5-2021.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả khảo sát thực tế của tỉnh bước đầu đã rà soát, làm việc, thống nhất lựa chọn 9 hộ gia đình để thực hiện xây dựng nhà mẫu. Đến nay đã lựa chọn và chuẩn bị được phần mặt bằng, đồng thời vận động các nhà thầu, tổ thợ trên địa bàn tham gia hỗ trợ xây dựng phần móng, nền nhà. Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Mường Lát phát phiếu khảo sát hiện trạng đến từng hộ dân được hỗ trợ nhà để có phương án vận chuyển, thi công, huy động nhân lực hỗ trợ. Hiện nay có 3 nhà thầu đăng ký tham gia thi công nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Lát…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng chủ trương của Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Lát là hoạt động tình nghĩa, với ý nghĩa hỗ trợ các hộ gia đình nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để triển khai công việc đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, để người dân hiểu đúng về chủ trương đang được bàn luận tại hội nghị này, đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an khi thấy địa bàn huyện Mường Lát - là huyện xa nhất tỉnh ta, có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh, đời sống đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn nên đã nhận được sự quan tâm, chung tay, góp sức cùng với đồng bào xây dựng nhà ở an toàn, từ đó giúp bà con có thêm động lực yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát cần rà soát, đánh giá lại các diện đối tượng trong danh sách được lựa chọn đảm bảo đúng các tiêu chí xét duyệt của dự án, đúng người, đúng đối tượng. Trong triển khai công việc cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị gồm Ban chỉ đạo của tỉnh, các ngành chức năng, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị cùng vào cuộc; tuy nhiên phải phân công nhiệm vụ một cách rành mạch, cụ thể. Phải xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ, trước mắt phải hoàn thành nhà mẫu trước ngày 21-3-2021. Đối với huyện Mường Lát, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân; đồng thời phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong tổ chức thực hiện...

Quốc Hương