Thành phố Thanh Hóa quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, để mọi người được đón Tết vui vẻ, đầm ấm

Thành phố Thanh Hóa cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân để mọi người dân được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ình ở phường Quảng Đông.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khi đi thăm hỏi tình hình đời sống Nhân dân và kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại thành phố Thanh Hóa chiều 19-1.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa trao 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết cho gia đình cựu chiến binh Lê Đình Xuất có hoàn cảnh khó khăn tại phố Quyết Thắng, phường Đông Lĩnh,

Cùng tham gia có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ình và gia đình thương binh Chu Đình Dương tại phường Quảng Đông; thăm, tặng quà và trao 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết cho gia đình cựu chiến binh Lê Đình Xuất có hoàn cảnh khó khăn tại phố Quyết Thắng, phường Đông Lĩnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, cựu chiến binh, đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn và hy sinh của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thắp hương tỏ lòng thành kinh và tri ân Anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gửi tới các gia đình chính sách lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, nhất là những trường hợp neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc tết và tặng quà tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Đến thăm, chúc tết và tặng quà tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ xúc động, chia sẻ với những phận đời kém may mắn mồ côi, bị bỏ rơi hoặc con gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ tại làng trẻ.

Đồng chí đánh giá cao và biểu dương lãnh đạo, nhân viên, các mẹ, các dì ở làng trẻ SOS Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ rất nhân văn là chăm sóc, nuôi dạy các cháu.

15 năm đi vào hoạt động, làng trẻ SOS Thanh Hóa đã trở thành mái ấm của hơn 300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay nhiều người được nuôi dạy tại làng đã trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng biểu dương các ngành, các cấp và cộng đồng xã hội đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để làng trẻ SOS thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chúc lãnh đạo, nhân viên và các dì, các mẹ, các cháu ở làng trẻ SOS sức khỏe, đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Đến thăm Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân trong hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh.

Là doanh nghiệp FDI, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, sản xuất ở lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu, qua 11 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã có 15 xưởng sản xuất với trên 12.000 người lao động, lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu về những thời cơ, vận hội mới mà tỉnh Thanh Hóa đang có và đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người dân Thanh Hóa và khẳng định: Sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Công ty TNHH Sakurai Việt Nam nói riêng cũng là sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Công ty cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cán bộ, công nhân Công ty gắn bó lâu dài.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí đề nghị tổ chức Công đoàn cần làm việc với lãnh đạo Công ty để cán bộ, công nhân viên được đón tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho ban lãnh đạo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nêu rõ: Chúng ta vừa đi qua năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID - 19. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ, đất nước ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa cũng đạt được những kết quả rất nổi bật trên các lĩnh vực. Trong thành tích chung của tỉnh có đóng góp rất quan trọng của thành phố Thanh Hóa với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong năm qua, nhất là trong phát triển kinh tế, tạo nên sự khởi sắc của diện mạo đô thị và đặc biệt là sự thay đổi tích cực trong tác phong, lề lối và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu của cả nhiệm kỳ, thời cơ thuận lợi có nhiều, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Do vậy, Thành phố Thanh Hóa cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của thành phố Thanh Hóa, đồng thời đề nghị Thành phố cần triển khai thực hiện tốt phương châm hành động mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Tiến hành thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, chuẩn bị nội dung tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Triển khai tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Đồng chí lưu ý: Thành phố có số đơn vị hành chính nhiều và cử tri rất đông, do vậy cần phải tập trung cao và khẩn trương, bám sát tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo bầu cử Trung ương và của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19, phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, vì hiện nay dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao phương án chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu của thành phố Thanh Hóa, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục chăm lo đời sống cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, tuyệt đối không để ai không có tết.

Cùng với đó, cần chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động đón xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Giữ vững an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Làm tốt công tác kiểm soát thị trường, không để khan hàng, tăng giá đột biến, tập trung phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn và tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, thành phố Thanh Hóa sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

