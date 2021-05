Thanh Hoá nỗ lực, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bằng quyết tâm cao nhất, Thanh Hóa đã và đang tập trung cao độ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Thanh Hoá

Tại TP Thanh Hóa, cờ hoa băng rôn khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích rực rỡ trên các cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến phố, công sở, khu dân cư mang khí thế ngày hội non sông lan tỏa khắp nơi nơi.

Tại Nhà văn hóa phố Nguyễn Sơn - khu vực bỏ phiếu số 2 phường Đông Vệ, ông La Văn Minh, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận của phố cùng các thành viên ban bầu cử, các tổ viên tổ bầu cử đã kiểm tra, rà soát lại các công việc để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ, thành công. Ông hồ hởi cho biết, một số thành viên ban bầu cử và tổ bầu cử đã có kinh nghiệm trong các kỳ bầu cử trước nên các khâu công việc đã được các thành viên nắm chắc. Các thành viên đã được hướng dẫn, tập huấn 4 đợt và đặc biệt mới đây phố được tỉnh chọn làm điểm diễn tập các tình huống bầu cử ứng phó với dịch COVID-19 nên các thành viên đã “nhuần nhuyễn” các tình huống ứng phó và công tác phòng dịch phục vụ bầu cử. Toàn phố Nguyễn Sơn có hơn 1.000 cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác rà soát cử tri vẫn đang được thực hiện, bổ sung, nhất là số các cháu sinh viên học tại Hà Nội đang về quê do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đồng bào Dao thôn Tân Thành, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử. Ảnh: Trần Thanh

Trong những ngày qua, các cử tri là đồng bào Dao thôn Tân Thành, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đã tới nhà văn hóa thôn để kiểm tra lại những thông tin trên danh sách cử tri đã được niêm yết và tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử cũng thay phiên nhau túc trực để tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri và hướng dẫn cử tri. Ông Bàn Sinh Đoàn, Trưởng thôn Tân Thành, phấn khởi cho biết: Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và huyện, đời sống của bà con Tân Thành ngày càng ấm no. Bà con rất tin tưởng vào các cấp ủy đảng, chính quyền và đang rất háo hức, chờ đợi đến ngày bầu cử để bầu những người ưu tú, có đức, có tài vào Quốc hội, HĐND các cấp để chăm lo việc nước, việc dân. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Thạch Lập, toàn xã có 1.523 hộ dân/7.040 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Dao và Mường, trong đó số cử tri tham gia bầu cử lần này là 3.578 cử tri tại 6 khu vực bầu cử. Qua các vòng hiệp thương, xã Thạch Lập có 40 ứng cử viên để bầu 23 người tham gia đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất.

Cùng với các phường, xã trong toàn thị xã Nghi Sơn, phường Xuân Lâm, đang tập trung cao độ chuẩn bị cho ngày bầu cử. Tiếng loa truyền thanh vang vang khắp các phố thôn liên tục thông tin về tiểu sử các ứng cử viên và hướng dẫn người dân về địa điểm, thời gian đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Toàn phường có dân số hơn 9.000 người, có 5 đơn vị bầu cử, với số cử tri là 6.480 người. Trong đó riêng khu vực bỏ phiếu của tổ số 5 có 1.797 cử tri thì có tới gần 1.000 người là công nhân của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện đang cư trú tại khu nhà ở và dịch vụ của công ty nằm trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Bá Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường cho biết: Để bảo đảm quyền lợi cho các cử tri là công nhân của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Ủy ban bầu cử phường đã có sự phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu nhà ở và dịch vụ công ty để rà soát, bổ sung vào danh sách cử tri số công nhân đã có thời gian thường trú dài ngày theo quy định; triển khai niêm yết danh sách cử tri tại đây để anh em công nhân rà soát, kiểm tra lại thông tin của mình, đồng thời tổ chức tuyên truyền để họ nắm bắt được ý nghĩa, thời gian tổ chức cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri. Ủy ban bầu cử phường đã kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác chuẩn bị tại các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 cho ngày bầu cử diễn ra thành công.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Quảng Xương

Trong những ngày này, từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương, cơ sở. Qua công tác kiểm tra cho thấy các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và hệ thống chính trị ở các địa phương, cơ sở đã có rất nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị, triển khai các bước của cuộc bầu cử, đảm bảo các yêu cầu đề ra, đúng tiến độ, đúng luật. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét, phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời.

Tại các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu bầu cử, công tác chuẩn bị đã được sẵn sàng. Các thành viên của các tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ, công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch, chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các đoàn kiểm tra, giám sát cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục kịp thời những vấn đề liên quan đến bầu cử còn hạn chế, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong nhiều tháng qua, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao cho công tác bầu cử, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tiến độ, luôn sớm hơn so với thời gian theo quy định. Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm, trách nhiệm cao.

Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định đơn vị bầu cử, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử hoàn thành theo đúng quy định. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan. Số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc, người ngoài Đảng, tái cử được đảm bảo, trình độ chuyên môn ứng cử viên tăng so với nhiệm kỳ trước. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử thực hiện khoa học, đúng pháp luật, theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho cuộc bầu cử, xây dựng kịch bản và chỉ đạo tổ chức diễn tập bầu cử theo 4 tình huống, đồng thời tổ chức diễn tập, ghi hình, xây dựng video clip về các tình huống bầu cử ứng phó với dịch COVID-19 để hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Để bảo đảm an toàn, thành công cho cuộc bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo và chăm lo an sinh xã hội, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, giữ vững quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, tạo tiền đề tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu. Có hơn 2.660.000 cử tri tham gia bầu cử để bầu 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã.

Không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp các vùng miền, phố, thôn, khu dân cư... đâu đâu cũng rực rỡ màu cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích tuyên truyền về ngày bầu cử, tạo cho lòng người thêm phấn chấn. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh hướng về ngày hội lớn với niềm tin son sắt đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các vị đại biểu dân cử.

Việt Linh