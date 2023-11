Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Sáng 5/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh TTXVN.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo các ban, bộ, ngành chức năng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ngành chức năng. Hội nghị cũng được kết nối tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các điểm cầu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng của hội nghị, nhất là trong bối cảnh vừa qua đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng về người và tài sản; đặc biệt là vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm 56 người tử vong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN.

Từ thực tiễn đặt ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, với tinh thần, trách nhiệm nghiêm túc, thẳng thắn, tại hội nghị các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, nhất là những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp căn cơ, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp; không để xảy ra các sự việc đáng tiếc...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ Công an, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về công tác PCCC, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, các bộ, ngành Trung ương đã tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. UBND các địa phương cũng đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và đã tích cực triển khai công tác kiểm tra điều kiện PCCC đối với các loại hình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và người dân về PCCC; thành lập tổ liên gia PCCC và diễn tập phương án PCCC tại khu dân cư...

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 15/12/2022 đến 15/10/2023, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, giảm gần 32% về số vụ nhưng tăng 36 người chết và 22 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022, thiệt hại về tài sản ước tính gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng. Xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người và bị thương 18 người. Trong đó, có đến 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng và vụ cháy chung cư mini ngày 12/09/2023 tại Khương Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ cháy nổ chủ yếu xảy ra tại nhà dân ở khu vực thành thị. Nguyên nhân chính là do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 61,6% số vụ), do sơ xuất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 16,6%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Trong đó, nhấn mạnh một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức, ý thức của người dân trong PCCC; công tác quy hoạch hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác PCCC... Đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm, bài học rút ra trong công tác PCCC trong thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác PCCC trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho rằng lực lượng chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định PCCC. Theo đại đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, để nâng cao công tác PCCC việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong tổ chức các hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức, kỹ năng về PCCC, nâng cao nhận thức về các tiêu chí đáp ứng yêu cầu PCCC trong xây dựng đóng vai trò hết sức quan trọng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước đó là chú trọng công tác an ninh, an toàn, trong đó có an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đổi mới tư duy, nhận thức, cách thức tổ chức, cách làm, cách tiếp cận đối với nhiệm vụ này. Đặt nhiệm vụ PCCC và CNCH dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước, sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCCC và CNCH thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt, cố gắng của các ngành, các địa phương. Kết quả đạt được trong PCCC và CNCH đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, an dân. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác PCCC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý Nhà nước. Quán triệt và thực thi hiệu quả các văn bản chỉ đạo về PCCC của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy nổ và CNCH.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực trong PCCC đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định, tiêu chuẩn gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong thực thi nhiệm vụ được giao. Quan tâm nâng cao năng lực thực thi của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao năng lực của lực lượng PCCC ở các địa phương, cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng cho công tác PCCC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể các nhiệm vụ được giao bảo đảm an toàn, hiệu quả, nghiêm minh công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Phong Sắc