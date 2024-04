Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự sinh hoạt cùng Chi bộ khu phố 2

Chiều 3/4, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt cùng các đảng viên Chi bộ khu phố 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy về dự sinh hoạt cùng Chi bộ khu phố 2.

Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn; lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn và phường Lam Sơn.

Các đảng viên trong Chi bộ khu phố 2 dự sinh hoạt định kỳ tháng 4/2024.

Chi bộ khu phố 2 thuộc Đảng bộ phường Lam Sơn. Toàn chi bộ có 74 đảng viên, trong đó có 51 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, 23 đảng viên xin miễn sinh hoạt đi làm ăn xa và già yếu.

Đồng chí Bí thư Chi bộ khu phố 2 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ khu phố 2 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024. Theo đó, trong quý I/2024, Chi bộ khu phố 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của khu phố. Cụ thể, Chi ủy Chi bộ đã quán triệt, phổ biến các chị thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thị ủy Bỉm Sơn, Đảng ủy phường Lam Sơn đến 100% đảng viên. Đồng thời tổ chức cho đảng viên học tập nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 2.

Bên cạnh đó, Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác mặt trận khu phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phường, khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024. Trọng tâm là thực hiện kế hoạch của thị xã Bỉm Sơn về “Giải phóng hành lang vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, không bán hàng trên vỉa hè, lấn chiếm hành lang vỉa hè”, gắn với các tiêu chí xây dựng khu phố kiểu mẫu. Đến nay, trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Lợi không còn tình trạng bán hàng rong, góp phần tạo mỹ quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp. Mặt khác, công tác an sinh xã hội cũng được Chi ủy Chi bộ khu phố 2 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Cùng với việc chăm lo đến các đối tượng chính sách như người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người khuyết tật, trẻ mồ côi, Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo Ban cán sự, Ban công tác mặt trận khu phố rà soát đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn và Ủy ban MTTQ phường Lam Sơn hỗ trợ cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Các đảng viên trong Chi bộ khu phố 2 dự sinh hoạt định kỳ tháng 4/2024.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và tháng 4/2024, Chị bộ khu phố 2 tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất từ chi ủy đến từng đồng chí cán bộ, đảng viên. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng khu phố kiểu mẫu, phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ và Tết Thiếu nhi 1/6.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu với cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố 2.

Phát biểu với cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tiến hành sinh hoạt của chi bộ đã đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Thanh Hóa; trong sinh hoạt các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Chi ủy Chi bộ khu phố 2 trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển của phường Lam Sơn nói riêng và thị xã Bỉm Sơn nói chung.

Thông tin đến cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố 2 về tình hình thời sự quốc tế; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa trong quý I năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn. Trong bối cảnh đó, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, nhưng với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị trên tinh thần hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, đặt lợi ích vì sự phát triển của tỉnh lên trên hết; cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tỉnh ta đã đạt được kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật, kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều ở các khu vực, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 13,15%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định, trong những thành tích chung của tỉnh có phần đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân khu phố 2.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Năm 2024 được Trung ương, tỉnh và các địa phương xác định là năm tăng tốc, bứt phá để về đích các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, Chi bộ khu phố 2 cần nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá của cấp ủy cấp trên. Từ đó cụ thể hóa, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình của phố. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự đồng thuận cao nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tđể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chi bộ khu phố 2 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt thường kỳ, nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị, Chi bộ khu phố 2 quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên; đặc biệt là tập trung chuẩn bị về mọi mặt cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, nhất là công tác nhận sự, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và có tính kế thừa.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà động viên cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố 2.

Trần Thanh