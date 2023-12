Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng giáo xứ Phúc Lãng và giáo xứ Sầm Sơn nhân dịp Giáng sinh, chào đón năm mới 2024

Nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2024, chiều 19/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Chính xứ Phúc Lãng; Linh mục Trịnh Ngọc Tứ, Tổng đại diện Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, Chính xứ Sầm Sơn cùng các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương) và giáo xứ Sầm Sơn, phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Cùng tham gia có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đoàn công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, thân tình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng hoa, chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Trịnh Ngọc Tứ cùng các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, giáo xứ Sầm Sơn đón một mùa giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa.

Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu đáp từ.

Thông tin tới Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Trịnh Ngọc Tứ, các chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân giáo xứ Phúc Lãng, giáo xứ Sầm Sơn về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và có những khó khăn, thách thức mới, khó lường. Song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Linh mục Trịnh Ngọc Tứ và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Sầm Sơn.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,01%, cao hơn bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 3.067 USD, tăng 142 USD so với năm 2022. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng doanh thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 40.310 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng Linh mục Trịnh Ngọc Tứ và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Sầm Sơn.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; hàng trăm hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhiều hộ dân ở khu vực miền núi, vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều đổi mới; đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị, trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, giáo xứ Sầm Sơn. Bên cạnh đó, trong năm qua đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững; hăng hái, sáng tạo trong lao động sản xuất và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn, bằng uy tín của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Trịnh Ngọc Tứ cùng các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Linh mục Trịnh Ngọc Tứ phát biểu đáp từ.

Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Trịnh Ngọc Tứ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời tin tưởng về đường hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đề ra tiếp tục gặt hái được thành công.

Trên cương vị của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Trịnh Ngọc Tứ khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà các hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo xứ Sầm Sơn.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà cho các hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo xứ Phúc Lãng và giáo xứ Sầm Sơn.

Trần Thanh