Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang thuộc tỉnh Tây Ninh

Ngày 21-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang thuộc tỉnh Tây Ninh.

Các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh và đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ (huyện Gò Dầu), Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (huyện Tân Biên) và Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (huyện Châu Thành).

Được biết, tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện đã xác định được 1.761 mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa, trong đó tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ có 380 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên có 724 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành 354 mộ.

Đoàn đã dành một phút mặc niệm, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, làm rạng danh đất nước, đem lại ấm no muôn đời cho dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thực hiện đúng đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ của các anh hùng liệt sĩ nói chung, của con em tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho ban quản lý các nghĩa trang.

Quốc Hương