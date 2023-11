Phiên họp thường kỳ tháng 11: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 22/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023 để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Tỉnh ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế gặp nhiều khó khăn, thách thức với diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển. Trong đó, sản xuất nông nghiệp ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Trong năm đã đưa vào hoạt động một số dự án chăn nuôi quy mô lớn như: Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1; Dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa; khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thanh Hóa...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo. Ước hết năm 2023, toàn tỉnh có thêm 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (thị xã Bỉm Sơn), 17 xã đạt chuẩn NTM, 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 160 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh. Lũy kế ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 363 xã đạt chuẩn NTM, 81 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 17 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 452 sản phẩm OCOP được công nhận, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên họp.

Trong sản xuất công nghiệp, tuy phải đối mặt với những biến động khó lường từ thị trường trong nước và thế giới; Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng sản xuất để bảo dưỡng toàn bộ nhà máy theo kế hoạch, song các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm và có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động như: Nhà máy xi măng Đại Dương 1 (Khu kinh tế Nghi Sơn), Nhà máy may Victory tại thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu giày và giày xuất khẩu của tập đoàn HuaLi (Yên Định)... nên sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 4,87%.

Trong lĩnh vực dịch vụ, tổng lượng khách du lịch tăng 11,9%, tổng thu du lịch tăng 20,9%, vận chuyển hàng hóa tăng 10,6%, vận chuyển hành khách tăng 31%, doanh thu vận tải tăng 23,2%; thu ngân sách Nhà nước vượt 7,6% so với dự toán được giao. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm góp phần thu hút các nguồn lực cho phát triển. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công các sự kiện nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong năm có thêm 7 Di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực, có 1 học sinh đạt HCB trong Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa có học sinh đoạt Giải nhất Chung kết năm đường lên đỉnh Olympia. Thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt, Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vô địch Cúp Quốc gia và siêu Cúp Quốc gia năm 2023, Đội tuyển U19 Thanh Hóa vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời; sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được thực hiện đúng tiến độ. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và là tỉnh thứ 4 cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, hiệu quả quản trị Nhà nước được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Trong đó đáng chú ý là tiến độ lập, trình phê duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa còn chậm. Chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cải thiện nhưng còn hạn chế, nhất là quy hoạch xây dựng xã. Một số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu chậm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng khu vực miền núi. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn so với bình quân chung cả nước, song vẫn còn thấp so với kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước năm 2023 tuy vượt 7,6% so với dự toán được giao nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Kết quả giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều vướng mắc phát sinh trong thực tế chưa được giải quyết. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai so với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới nhất là cát, sỏi lòng sông, đất san lấp vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Việc tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án của một số ngành, địa phương, đơn vị còn chậm; chất lượng tham mưu chưa đạt, thiếu quyết liệt trong theo bám công việc. Kỷ luật, kỷ cương tại một số ngành, địa phương, đơn vị chưa nghiêm; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số địa phương, đơn vị có lúc, có việc còn có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất kết quả đạt được trong năm 2023 cũng như những tồn tại, hạn chế đưa ra trong báo cáo. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó tập trung thảo luận, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến thu ngân sách Nhà nước; công tác giảm nghèo; việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024...

Đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Có thời điểm khó khăn tưởng như không vượt qua, nhưng nhìn lại kết quả đạt được trên các lĩnh vực cho thấy sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của những tháng cuối năm 2023 đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó đặc biệt chú ý đến những chỉ tiêu liên quan đến thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được đưa ra trong báo cáo và cho ý kiến vào một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, kích cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thực thi nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải thích ứng linh hoạt, quyết liệt theo hướng vừa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, vừa đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực có thế mạnh và tập trung xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.

Thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 5); Dự thảo Tờ trình về việc xin ý kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch (đợt 3); Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến vào việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Tờ trình danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc