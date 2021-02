Phấn đấu đưa Như Thanh sớm trở thành huyện nông thôn mới

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Như Thanh phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu đưa Như Thanh sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn kiểm tra khảo sát địa điểm đầu tư dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En" tại làng Lúng, xã Xuân Thái.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khi đến thăm và làm việc tại huyện Như Thanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, ngày 24-2.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Tập đoàn SunGroup; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư huyện ủy Như Thanh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2020, huyện Như Thanh dã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Vừa chống dịch – vừa phát triển kinh tế - xã hội”, có 26/29 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,71%... thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Năm 2020 có thêm 1 xã, 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện có 3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh với chất lượng 3 sao.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Thanh.

2 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã tập trung chỉ đạo, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về nhiệm vụ năm 2021 và đã tổ chức các hoạt động cho Nhân dân vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tình hình sản xuất, kinh doanh được đảm bảo tiến độ; huyện đã tập trung tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đến nay đã trồng được 23.290 cây/52.500 cây phân tán, đạt 44,4% kế hoạch, trồng mới được 425 ha rừng…Công tác chăm lo đời sống Nhân dân được luôn được chú trọng. Các hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì trực sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Thanh.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn SunGroup phát biểu phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Thanh.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các sở, ngành và Tập đoàn SunGroup đã phân tích những tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Thanh, nhất là trong phát triển du lịch, việc tổ chức triển khai thực hiện dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En" của Tập đoàn Sun Group. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã phân tích lãm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để dự kiến khởi công vào quý III năm 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Thanh

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Như Thanh là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, được thành lập vào năm 1996, trên cơ sở chia tách từ huyện Như Xuân. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; nơi cư trú lâu đời của các dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái. Trong các thời kỳ cách mạng, nhất là từ khi thành lập huyện đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, huyện Như Thanh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và trở thành một trong những địa phương dẫn đầu phong trào thi đua của các huyện miền núi trong tỉnh.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh đã nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng; nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục luôn duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi. Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công, đối với đồng bào dân tộc và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Như Thanh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã chỉ ra những hạn chế mà huyện Như Thanh cần khắc trong thời gian tới đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất cao, nhưng chưa bền vững; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh tế trang trại tổng hợp là thế mạnh nhưng phát triển chưa tương xứng. Năng suất, sản lượng, chất lượng một số cây trồng chính còn thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiềm năng về du lịch chưa được đầu tư và khai thác có hiệu quả… Công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn…

Để huyện Như Thanh phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thưTỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Như Thanh là huyện hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Là huyện miền núi thấp, nằm trong vùng tam giác kinh tế thành phố Thanh Hóa - Khu kinh tế Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân; trên địa bàn huyện có các tuyến đường giao thông chính đi qua và kết nối với Khu Kinh tế Nghi Sơn, có tiềm năng về tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản,...; được thiên nhiên ban tặng danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Bến En và nhiều di tích lịch sử, danh thắng, như: Lò cao kháng chiến Hải Vân, Phủ Sung,… Đồng bào các dân tộc trong huyện có truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, sản xuất, có bản sắc văn hóa lâu đời, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các dự án lớn, nhiều dự án triển khai trên địa bàn huyện và các địa phương giáp ranh, trong đó lớn nhất là dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En" của Tập đoàn Sun Group.

Với những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của huyện, cùng với thời cơ, vận hội mới và đà phát triển mạnh mẽ của tỉnh mang lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu đưa Như Thanh sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh cần rà soát lại toàn bộ các công việc đã triển khai, thực hiện từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến nay. Trước mắt, cần cập nhật, bổ sung các nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, để hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội theo hướng cụ thể hơn, rõ ràng hơn; trong đó phải làm rõ nội dung từng việc, dự kiến nguồn lực thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời xác định thời gian và dự kiến kết quả theo tiến độ. Đặc biệt, đối với 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể; trong đó phải xác định rõ từng lĩnh vực, gắn với phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo, từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả ở mức cao nhất.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “Mục tiêu kép”, đó là vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15-02/2020 của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao… Ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô vừa và lớn, gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trọng tâm là chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;… xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về “trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”.

Tập trung phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị, hạn chế tối đa các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và phát triển đồng bộ, kết nối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương…

Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải, du lịch,… quan tâm phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Huyện Như Thanh cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En".

Cùng với phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội... Chăm lo các thiết chế văn hóa cơ sở; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thường xuyên, chủ động, sáng tạo triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng sâu, vùng xa, đảng viên người dân tộc ít người; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá cán bộ, gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, khảo sát tại nút giao tuyến đường cao tốc tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn đến thăm khu di tích lịch sử cấp quốc gia lò cao kháng chiến Hải Vân, tại thị trấn Bến Sung.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn kiểm tra các điểm dự kiến tổ chức Lễ hội bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc tại xã Xuân Thái.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát tại nút giao tuyến đường cao tốc tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống; đến thăm khu di tích lịch sử cấp quốc gia lò cao kháng chiến Hải Vân, tại thị trấn Bến Sung; kiểm tra các điểm dự kiến tổ chức Lễ hội bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc tại xã Xuân Thái và thăm Khu du lịch vườn quốc gia Bến En.

Minh Hiếu