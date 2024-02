Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024

TP Thanh Hóa tổ chức 89 điểm cầu với 2.050 đại biểu tham dự hội nghị Tham gia hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và phát động phong trào thi đua năm 2024, TP Thanh Hóa tổ chức 89 điểm cầu với 2.050 đại biểu tham dự. Trong đó, 2 điểm cầu tại Thành ủy TP Thanh Hóa và Trung tâm Chính trị thành phố có 189 đại biểu; tại điểm cầu 34 phường, xã và 53 điểm cầu cơ quan, đơn vị, phố, thôn có hơn 1.861 đại biểu tham gia học tập. Điểm cầu Thành ủy TP Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TP Thanh Hóa. Điểm cầu Trung tâm Chính trị thành phố do đồng chí Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì. Điểm cầu 34 phường, xã do Bí thư Đảng ủy các phường, xã chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; tập thể cấp ủy, trưởng các đoàn thể phố, thôn tham gia học tập.