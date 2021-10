Nga Sơn nỗ lực phấn đấu để trở thành huyện giàu đẹp, văn minh

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới huyện Nga Sơn cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra đối với huyện hiện nay; không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, luôn nỗ lực, cố gắng, với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, phải chủ động, sáng tạo, đã quyết liệt phải quyết liệt hơn nữa, đã năng động phải năng động hơn nữa, lựa chọn cho được những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn.

Ngày 19-10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại huyện Nga Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021; triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Nga Sơn trong bối cảnh có những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ổ dịch COVID-19 ở thị trấn Nga Sơn đã ảnh trưởng trực tiếp, sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, giá trị sản xuất ước đạt 6.457,2 tỷ đồng, tăng 12,7% cùng kỳ… Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được quan tâm, 9 tháng năm 2021 đã có thêm 6 sản phẩm được công nhận OCOP, đưa tổng số sản phẩm OCOP của huyện đến nay đạt 15 sản phẩm; bình quân toàn huyện đạt 8,39 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,13/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu/xã. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được tập trung chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời. Huyện ủy đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngay sau khi phát hiện phát hiện ca F0 ngoài cộng đồng đầu tiên tại Tiểu khu Long Khang (thị trấn Nga Sơn) ngày 30-8-2021, huyện Nga Sơn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân tham gia thực hiện phòng, chống dịch; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện. Đến ngày 18-9-2021 toàn huyện trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, từ ngày 14-10 đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, do là địa bàn giáp ranh, nên nguy cơ dịch lây lan sang địa bàn huyện Nga Sơn là rất lớn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện đã kịp thời chỉ đạo các lượng lực chức năng, các xã, thị trấn thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với trường hợp liên quan đến các F0 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn… Cùng với đó, huyện đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi, đến địa bàn có dịch; chủ động khai báo y tế…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Bá Oai phát biểu tại buổi làm việc.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh đồng tình với kết quả đã được nêu trong báo cáo và cho rằng tuy là địa phương có nhiều ca dương tính với COVID-19 tại cộng đồng, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn nên đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến cũng đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh và gợi mở những định hướng để huyện Nga Sơn phát triển hơn trong thời gian tới…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 9 tháng năm 2021. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, có mặt yếu kém để huyện Nga Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tớ, đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế, nhất là trong nông nghiệp vẫn còn chậm. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; các mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao quy mô vẫn còn nhỏ, theo chuỗi giá trị còn ít; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế… Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 có lúc, có việc còn thiếu chủ động, nhất là trong công tác quản lý dân cư. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức, cơ sở đảng còn hạn chế; tinh thần tự phê bình và phê bình, việc tự kiểm tra, chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm của các cấp ủy, chi bộ đảng có lúc, có việc chưa kịp thời...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đây chính là những thách thức, trở ngại lớn, đang cản trở quá trình phát triển của huyện. Vì vậy, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội huyện Nga Sơn phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đưa Nga Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Nga Sơn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh, trên 2 hành lang kinh tế quan trọng là hành lang kinh tế ven biển và hành lang kinh tế Đông Bắc; là nơi hội tụ nhiều lợi thế để phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các ngành kinh tế biển…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm công ty CP sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh - nơi tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động địa phương với thu nhập từ 4 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu trở thành huyện giàu đẹp, văn minh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới, huyện Nga Sơn cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra đối với huyện hiện nay; không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, luôn nỗ lực, cố gắng, với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, phải chủ động, sáng tạo, đã quyết liệt phải quyết liệt hơn nữa, đã năng động phải năng động hơn nữa, lựa chọn cho được những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” đó là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là những nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định 4800 của Bộ Y tế ...

Huyện cần rà soát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng, xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó cần lưu ý đối với chỉ tiêu vượt kế hoạch và chỉ tiêu đạt để nỗ lực cố gắng đạt cao hơn; đối với 3 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch cần phải làm rõ nguyên nhân, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đề ra.

Ưu tiên cho công tác quy hoạch, xác định quy hoạch phải đi trước một bước, dành nguồn lực cho quy hoạch, tìm tư vấn có chất lượng để làm quy hoạch nhưng không được "khoán trắng cho tư vấn” mà phải có định hướng quy hoạch mang tính đột phá táo bạo để tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với huyện Nga Sơn, cũng cần xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh, đồng thời ban hành thêm các cơ chế, chính sách mới của huyện về phát triển nông nghiệp, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai theo hướng các doanh nghiệp, các hợp tác xã liên kết với các hộ, trên cơ sở đó đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa như sản xuất mô hình cá lúa, xây dựng vùng thương hiệu, vùng rau, vùng dưa hấu chất lượng cao... theo hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch nhưng phải thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gắn với thực hiện Chương trình OCOP, có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quốc gia.

Phát triển công nghiệp và xây dựng là đột phá, trọng tâm là đi vào phát triển các cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, nhất các ngành, lĩnh vực có tiềm năng như giày da, may mặc, chế biến nguyên liệu cói xuất khẩu, chế biến nông sản, thủy sản... thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã vào sản xuất tập trung...

Tập trung phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại; phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và cần khai thác tối đa lợi thế của các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, nhất là tuyến đường bộ ven biển để phát triển các loại hình dịch vụ gắn với phát triển đô thị; quan tâm làm tốt công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này để phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh du lịch biển.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn...

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh - trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự ngay từ khi mới phát sinh, ngay tại cơ sở... Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Chăm lo làm tốt nhiệm vụ “then chốt” là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và năng lực vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tăng cường củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các phòng, ban, ngành, đoàn thể phải tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác; xây dựng, phát triển huyện Nga Sơn xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang để huyện Nga Sơn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về các đề xuất kiến nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương và giao lại cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra đề xuất phương án thực hiện phù hợp với tình hình của tỉnh ở thời điểm phù hợp.

Sau buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Công ty TNHH WINNRES VINA và Công ty CP sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh.

Tại những nơi đến thăm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của các Công ty trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua tỉnh Thanh Hóa và huyện Nga Sơn triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID -19 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang cho Công ty TNHH WINNRES VINA để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang cho Công ty CP sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anhđể thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn sẽ thực hiện tốt “mục tiêu kép” đó là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh thích ứng, an toàn hiệu quản với dịch COVID-19. Tập trung tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động chấp hành nghiêm về phòng, chống COVID-19 và đề nghị dành nguồn lực nhất định để đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng. Thường xuyên xét nghiệm tầm soát cho công nhân và người lao động theo tinh thần "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

