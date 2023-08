Mở hướng cho Tập đoàn TH đầu tư các dự án tại huyện Thường Xuân

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để Công ty Cổ phần Tập đoàn TH (Tập đoàn TH) đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Thường Xuân, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội phát triển cho huyện miền núi nghèo của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ngày 13-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để cho ý kiến về ý tưởng đề xuất chủ trương đầu tư các dự án của Tập đoàn TH trên địa bàn huyện Thường Xuân và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ MinhTuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tờ trình.

Cơ hội phát triển nông lâm nghiệp sinh thái

Nhằm tạo đột phá và đòn bẩy phát triển đa ngành (nông nghiệp, du lịch...) cho huyện Thường Xuân, cho tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo về ý tưởng đề xuất chủ trương đầu tư các dự án của Tập đoàn TH gồm:

Dự án nông lâm nghiệp sinh thái trồng cây đa tầng, cây dược liệu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, với mục tiêu xây dựng khu vực trồng cây dược liệu công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa, trở thành đầu tàu quan trọng để ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng như toàn vùng kinh tế miền Trung, góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quy mô dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 819,6 ha. Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng trồng 143,18 ha: Thực hiện sản xuất lâm nghiệp; nông, lâm nghiệp kết hợp… Giữ nguyên hiện trạng đối với diện tích rừng tự nhiên, tiến hành trồng bổ sung vào những vị trí đất trống bằng các loài cây gỗ quý (giổi xanh, đàn hương,...), cây ăn quả có tính chất lâm nghiệp (mắc ca,...) và trồng dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. Vốn đầu tư dự kiến của dự án trên 412 tỷ đồng.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã trình xin ý kiến về Dự án Khu nông, lâm nghiệp sinh thái công nghệ cao trồng cây đa tầng, cây dược liệu tại xã Lương Sơn và thị trấn Thường Xuân với mục tiêu đầu tư xây dựng khu vực trồng cây lâm nghiệp và cây dược liệu công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa, trở thành đầu tàu quan trọng để ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ và thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng như toàn vùng kinh tế miền Trung, góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Quy mô dự án có diện tích sử dụng khoảng 936,87 ha đất rừng sản xuất. Vốn đầu tư dự kiến của dự án trên 294 tỷ đồng.

Phạm vi Tập đoàn TH đề xuất các dự án.

Trồng cây đa tầng, cây dược liệu tại vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt

Dự án Khu nông, lâm nghiệp sinh thái công nghệ cao trồng cây đa tầng, cây dược liệu tại vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt, với mục tiêu đầu tư: Ứng dụng công nghệ cao, sử dụng hiệu quả đất vùng bán ngập hồ Cửa Đạt phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp (trồng cây đa tầng, cây dược liệu) kết hợp tạo cảnh quan xây dựng các điểm check in, mô hình du lịch camping (du lịch cắm trại, nhà lắp ghép); phát triển hạ tầng về giao thông (bến thuyền) phục vụ nhu cầu sản xuất nông, lâm nghiệp và nhu cầu phát triển du lịch. Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân vùng phụ cận hồ Cửa Đạt; đồng thời tạo vành đai xanh đa tầng chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất, bảo vệ tầng đất mặt, giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực làm suy thoái môi trường đất... góp phần đảm bảo an toàn, an ninh đập, hồ chứa nước Cửa Đạt. Quy mô đầu tư với diện tích 498,66 ha vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt hiện đang tạm giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên quản lý…Vốn đầu tư dự kiến của dự án là trên 638 tỷ đồng.

Phát triển Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dưỡng lão, giải trí

Dự án Đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dưỡng lão, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với quy mô đầu tư diện tích 832,7 ha hiện đang giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên quản lý. Dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dưỡng lão, giải trí theo Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bãi để xe; Nhà hàng - Clubhouse; trung tâm hội nghị; khu nghỉ dưỡng sinh thái; công viên cộng đồng; khu nghỉ dưỡng - dưỡng lão; lâu đài công trình điểm nhấn; bến du thuyền; khu đón tiếp, công viên thực nghiệm; khu biệt thự biệt lập; tháp Thông Linh; khu vui chơi thể thao mạo hiểm; khu nghỉ dưỡng cao cấp; khu nhà sàn người Mường; khu nhà sàn người Thái; khu đón tiếp, điều hành khu nghỉ dưỡng). Vốn đầu tư dự kiến của dự án trên 909 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nội dung tờ trình

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Tập đoàn TH hiện nay không chỉ có giới hạn trong khuôn khổ ở Việt Nam mà là tập đoàn có tính chất toàn cầu. Lĩnh vực được tập đoàn đi sâu đầu tư là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Tập đoàn có những dự án tầm cỡ quốc tế như dự án chăn nuôi bò sữa ở huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An… và đã đầu tư nhiều dự án thành công ở các quốc gia trên thế giới như Nga và Úc.

Sau khi nghe ý tưởng chủ trương đầu tư của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao về các nội dung đề xuất ý tưởng để Tập đoàn TH đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Thường Xuân. Đồng thời giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành các công việc tiếp theo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên tinh thần nhanh, khẩn trương để sớm hiện thực hóa ý tưởng đầu tư.

Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất về Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Vài nét về Tập đoàn TH Tập đoàn TH đã và đang đầu tư các dự án theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khoa học-công nghệ và khoa học quản trị đan xen, tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp với sản lượng và chất lượng đột phá theo chiều hướng phát triển bền vững và có lợi cho sức khỏe con người, với tôn chỉ: Vì hạnh phúc đích thực - Vì sức khỏe cộng đồng - Thân thiện với môi trường - Tư duy vượt trội - Hài hòa lợi ích - Hoàn toàn từ thiên nhiên. Chiến lược phát triển Tập đoàn TH dựa trên nền tảng 6 trụ cột: Dinh dưỡng - sức khỏe, môi trường, cộng đồng, giáo dục, phúc lợi động vật và con người. Thành công nổi bật gắn với thương hiệu của Tập đoàn TH là các sản phẩm sữa, cụ thể là dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa quy mô công nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An (năm 2015 xác lập kỷ lục trang trại công nghệ cao lớn nhất Châu Á và 2020 xác lập kỷ lục Thế giới “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất quy mô khép kín lớn nhất thế giới” do Liên minh kỷ lục Thế giới chứng nhận). Tiếp nối thành công của các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đến nay, Tập đoàn TH đã triển khai nhiều dự án về trồng và chế biến thảo dược, rau, củ quả, phát triển hệ thống Trường học TH School, dự án Tổ hợp y tế công nghệ cao tại Hà Nội, làm kinh tế dưới tán rừng, du lịch, nghỉ dưỡng - dưỡng lão sinh thái....

Minh Hiếu