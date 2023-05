Lãnh đạo tỉnh gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân Đại lễ Phật Đản

Chiều 24-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng các chức sắc, chức việc Phật giáo toàn tỉnh nhân dịp lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023).

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo Thanh Hóa nhân lễ Phật đản.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Về phía Giáo hội Phật giáo, có Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, tâm thường, an lạc, bình an và hoan hỉ tới các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử trong toàn tỉnh nhân dịp lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thời gian qua cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa triển khai các nhiệm vụ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà, Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tích, kết quả quan trọng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tình hình chính trị, xã hội toàn tỉnh được giữ vững, ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng 12,51%, đứng thứ 7 cả nước và 3 tháng đầu năm 2023 đạt 6,21%. Các khu vực của nền kinh tế từ nông nghiệp đến công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại đều có những chuyển biến khá tích cực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều thành tích rất ấn tượng; thu ngân sách Nhà nước của tỉnh cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều đổi thay. Vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, các công trình lịch sử được tiếp tục khơi dậy; chất lượng giáo dục cũng đạt được nhiều tiến bộ mới. Trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngày càng có nhiều kỹ thuật mới, nhiều ứng dụng mới được thực hiện tại Thanh Hóa. Vấn đề chăm sóc đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm; tình hình an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ổn định; an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh từ cơ sở được ngày càng củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường… Vị thế của Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc và trong giai đoạn hiện nay ngày càng được khẳng định, ngày càng đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Những thành tựu to lớn mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm vừa qua có sự đóng góp quan trọng của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có Phật giáo. Tỉnh ta có 4 tôn giáo lớn là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và Đạo Cao đài. Mỗi tôn giáo đều có vai trò, có vị trí trong đời sống xã hội, là một bộ phận không thể thiếu trong cộng đồng đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đối với đồng bào Phật giáo, lịch sử nước ta đã ghi nhận từ xa xưa, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trở thành nét đẹp, nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, xây dựng hạnh phúc của con người và tư tưởng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Chúc mừng những bước phát triển, ngày càng lớn mạnh của Phật giáo Thanh Hoá, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những kết quả trong hoạt động phật sự của Phật giáo Thanh Hoá đã tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp đối với các cấp, các ngành, với các tầng lớp Nhân dân. Đây chính là nguồn lực quan trọng để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện hữu hiệu lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc” với tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong thời đại mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích, kết quả rất nổi bật; tuy nhiên, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục, vượt qua để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương phát triển trong nhóm đầu của cả nước; cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, thì vai trò của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo là rất quan trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hoá, các tăng, ni, phật tử tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chúng ta quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh phát triển, một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức gặp mặt chúc mừng chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản hàng năm không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, mà còn là niềm động viên hết sức to lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đối với Phật giáo tỉnh nhà.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khẳng định: Kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, thống nhất, tiếp nối thành quả Phật sự trong thời kỳ đổi mới, nhất là nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nỗ lực vận động các tầng lớp tăng, ni, bà con Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng khu dân cư “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Định chia sẻ: Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, thực hiện nghiêm túc phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tăng ni, Phật tử Thanh Hóa luôn khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp “Hộ quốc an dân”, luôn gắn bó và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh để phấn đấu góp phần xây dựng Thanh Hoá mạnh về kinh tế, vững về chính trị, Nhân dân trong tỉnh được ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, những phần quà ý nghĩa và gửi lời chúc mừng đến toàn thể các chức sắc, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh đón một mùa Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 an lạc, bình an và hoan hỉ.

Phong Sắc