Khởi công dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Sáng 19/2 tại xã Tượng Sơn (Nông Cống), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức Lễ khởi công dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các nhà thầu thi công thực hiện nghi thức khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khởi công.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, huyện Nông Cống và các nhà thầu thi công cùng Nhân dân địa phương có dự án đi qua.

Các nhà thầu tập trung trang thiết bị thi công dự án.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 với tổng mức đầu tư là 1.345 tỷ đồng. Dự án gồm 2 tuyến đường, trong đó tuyến số 1 là Đường tỉnh 512, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,3km, đi qua các phường, xã: Tân Dân, Hải An, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Các Sơn thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn và xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống; tuyến số 2 là đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến nút giao vào đường cao tốc Bắc - Nam phía có chiều dài 3,0km thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn... Dự án, được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế là 80km/h do các nhà thầu gồm Công ty TNHH Hoàng Tuấn - Công ty Cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn - Công ty TNHH Việt Nam Asean thi công.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuyến đường có vai trò là trục giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và là tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc - Nam; tuyến đường sau khi xây dựng hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh với Khu kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường cao tốc Bắc - Nam, đường Nghi Sơn - Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng biển Nghi Sơn. Đồng thời, tạo giao thông thuận lợi cho các khu công nghiệp dọc tuyến (trong đó có Khu công nghiệp số 3, số 4), cũng như tăng tính kết nối về du lịch ven biển. Sự kiện khởi công xây dựng dự án này có ý nghĩa rất quan trọng; góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để dự án thực hiện đúng tiến độ đưa dự án vào khai thác sử dụng trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có tuyến đường đi qua thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, đồng loạt tổ chức các mũi thi công; cải tiến phương pháp làm việc, huy động trang thiết bị và công nghệ hiện đại tham gia thi công xây dựng; qua đó, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thực hiện dự án.

Chủ đầu tư chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là kịp thời rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời cho dự án đúng tiến độ, không để tình trạng dự án bị ảnh hưởng tiến độ do nguồn cung cấp vật liệu không đáp ứng nhu cầu. Đồng thời, giao các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến dự án; tham mưu kịp thời về bố trí vốn, các chế độ chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng... Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ khu vực dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng động viên các nhà thầu thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

UBND thị xã Nghi Sơn, UBND huyện Nông Cống tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án. Khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải thu hồi, sớm đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân.

Minh Hiếu