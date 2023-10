Khánh thành đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” vượt qua những khó khăn, thách thức, 2 Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành các hạng mục chính tuyến và đưa vào khai thác tạm để phục vụ Nhân dân đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2/9 và cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10/2023.

Sáng 18/10, tại cửa hầm phía Bắc hầm Trường Vinh, thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), Bộ Giao thông - vận tải (GTVT) phối hợp với 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tổ chức Lễ Khánh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, cùng các nhà thầu cắt băng khánh thành dự án.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và Nhân dân địa phương nơi tuyến cao tốc đi qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ khánh thành.

Dự buổi lễ về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km và Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km đi qua địa phận các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án, Bộ GTVT đã phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh" để các chủ thể tham gia Dự án nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai 3 ca 4 kíp, thi công xuyên lễ, xuyên tết. Các Ban quản lý dự án đã áp dụng, giải quyết nhanh nhạy, linh hoạt trong việc áp dụng mọi cơ chế giải ngân nhằm hỗ trợ, duy trì năng lực tài chính cho các nhà thầu. Các đơn vị tư vấn đã bám sát hiện trường, giám sát chặt chẽ về quy trình, chất lượng thi công, đẩy nhanh nghiệm thu thanh toán, kịp thời xử lý những điều chỉnh, bổ sung về thiết kế kỹ thuật. Các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tài chính, nỗ lực thi công ngày đêm để thực hiện đúng cam kết thi đua về tiến độ hoàn thành từng gói thầu.

Việc hoàn thành 2 Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km; góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ trước đây, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh có dự án đi qua nói riêng, tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An và các tỉnh trên cả nước; thông qua việc kết nối với hệ thống đường giao thông địa phương bằng các nút giao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội; đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có 07 nút giao liên thông, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các Nhà đầu tư.

Để đảm bảo tính kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường cao tốc, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn lực, bố trí gần 9.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư một số dự án đường kết nối với tuyến đường cao tốc; đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung thêm một số tuyến đường khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các vùng, địa phương Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ: Giao thông là mạch máu lưu thông của nền kinh tế, là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước của Đảng, Nhà nước.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Đảng và Nhà nước lựa chọn các hành lang kinh tế để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo động lực, sức lan tỏa cho phát triển, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thành trước năm 2025 tuyến Bắc - Nam phía Đông từ Cửa khẩu Hữu Nghi - Lạng Sơn đến Cà Mau kết nối 32 tỉnh, thành phố, 3 vùng kinh tế trọng điểm. Tuyến đường này sẽ tạo thành trục xương sống, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông đường biển, đường sắt, đường thủy và đường không.

Việc chính thức khánh thành 2 Dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng chiều dài 94 km là dấu mốc đáng nhớ khi cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn) đã được kết nối hoàn toàn bằng cao tốc đến Diễn Châu (Nghệ An) và nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam lên 1.048 km. Điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thúc đẩy lưu thông giữa các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ; thúc đẩy sự phát triển các đô thị vùng, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành giao thông - vận tải, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để khắc phục các khó khăn về dịch bệnh, thời tiết bất lợi, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp điều kiện thực tế hiện trường, với tinh thần hăng say lao động, thi công xuyên lễ, xuyên tết trên công trường, đã kịp thời hoàn thành các hạng mục trọng điểm của dự án như: công trình hầm, cầu lớn, xử lý nền đất yếu... Phó Thủ tướng đánh giá rất cao sự chủ động vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương nhất là UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời việc đẩy nhanh tiến độ, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư để người dân yên tâm về nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn, tạo sự đồng thuận cao của người dân bị ảnh hưởng, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Nhấn mạnh việc kết nối các khu kinh tế động lực của Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho tiểu vùng Bắc Trung bộ, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thúc đẩy hình thành phát triển hệ sinh thái kinh tế công nghiệp - dịch vụ - đô thị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tính toán trong quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ các hệ sinh thái kinh tế kết nối với tuyến giao thông. UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An rà soát, quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch nhằm phát huy tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc.

Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức khai thác, bảo trì, bảo dưỡng công trình, vệ sinh môi trường, vận hành công trình an toàn, thông suốt và hiệu quả. Chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ trên tuyến.

Khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị để triển khai giai đoạn 2 của dự án. Tổ chức rà soát việc bố trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao kết nối trên tuyến đường bộ cao tốc liên thông, đồng bộ mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không và hàng hải trên địa bàn của địa phương, khu vực. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Xây dựng và ban hành Quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc làm cơ sở để quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống đường bộ cao tốc, các nút giao kết nối; làm căn cứ để xác định suất đầu tư, huy động vốn đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả... Các địa phương cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là những gia đình nhường mặt bằng cho dự án, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn, đặc biệt là sinh kế bền vững.

