Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Những ngày này, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), các địa phương, doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP đang tích cực hoàn thiện trang trí các gian hàng. Trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 9/11 - 13/11/2023, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 thu hút khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.