Khai trương trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa, triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia

Chiều 8/12, tại TP Thanh Hoá, UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ Quán Italia tại Việt Nam, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) tổ chức Khai trương trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa, triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia.

Dự lễ khai trương, về phía đại biểu quốc tế và Trung ương có ngài Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam; ông Michele D'Ercole Chủ tịch ICHAM; ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các doanh nghiệp đến từ Italia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu khai mạc lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia, trong hai ngày từ 8-9/12, tại TP Thanh Hoá sẽ diễn ra “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Italia nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Italia nói riêng, góp phần đưa quan hệ “Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia” lên tầm cao mới. Mở đầu cho chuỗi sự kiện này chính là Lễ khai trương trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa, triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lễ khai trương trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa, Triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia là một trong những sự kiện bên lề quan trọng và rất thú vị của “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa”.

Đặc biệt tại chương trình này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia đã đồng thuận cho phép tỉnh Thanh Hóa được sử dụng bộ ảnh “Nửa thế kỷ hữu nghị Việt Nam - Italia” để trưng bày, giới thiệu với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và có kế hoạch trao tặng lại bộ ảnh cho địa phương nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng chí nhấn mạnh, với việc được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Italia, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ có cơ hội được hiểu biết thêm về đất nước, con người và nền văn hóa tuyệt vời của đất nước Italia xinh đẹp; đồng thời, được trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, hiện đại tại các gian hàng của doanh nghiệp Italia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa, triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá cũng cũng cho rằng, triển lãm lần này sẽ giúp nước bạn Italia hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xúc tiến các cơ hội hợp tác giữa các bên, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. “Các sản phẩm trưng bày hôm nay đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, được cấp có thẩm quyền chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng; nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Italia và nhận được sự quan tâm, yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng Italia nói riêng và thế giới nói chung”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết.

Để lễ trưng bày được diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu trong và ngoài nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị tham gia trưng bày cần thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Italia trong quá trình tham gia triển lãm, đồng thời, tạo thuận lợi cho Nhân dân, du khách đến tham quan, thưởng thức các sản phẩm, dịch vụ và tìm hiểu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Italia.

Phát biểu tại lễ khai trương trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa, triển lãm ảnh và công bố lịch chiếu phim Italia, ngài Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia chuỗi sự kiện “Ngày Italia tại Thanh Hoá”. Ngài đại sứ nhấn mạnh: Đây là sự kiện rất ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Italia và kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Italia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam Marco Della Seta phát biểu tại lễ khai trương.

Ngài đại sứ hy vọng, chương trình triển lãm sẽ giúp các doanh nghiệp Italia và doanh nghiệp, Nhân dân Thanh Hoá có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm nông sản, công nghệ, điện tử... là thế mạnh của mỗi bên. Cùng với đó, thông qua triển lãm ảnh với các tác phẩm thể hiện rõ mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia qua các thời kỳ sẽ là tư liệu quý, thú vị đối với Nhân dân Thanh Hoá.

Các đại biểu tham quan gian hàng tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá.

Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa, triển lãm ảnh được tổ chức với quy mô 20 gian hàng, bao gồm 15 gian hàng của các doanh nghiệp Italia, trong đó, có những thương hiệu nổi tiếng như: Piaggio, Maserati, Danieli, Givi,... và 5 gian hàng chung giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm tiêu biểu của Italia.

Cùng với đó, ban tổ chức trưng bày 100 bức ảnh về quan hệ Việt Nam – Italia. Ngoài ra, trong hai ngày 8 và 9/12/2023, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Italia tại Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn.

