Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động đời sống, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp (*)

Tại Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu! Thưa các bác, các anh, các chị thân mến!

Như đã thành nét văn hóa tốt đẹp, từ nhiều năm nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đặc biệt là đối với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh ta.

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý rất vui mừng tới dự Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2023. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 112 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Tại hội nghị quan trọng này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cùng 130 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số toàn tỉnh về dự hội nghị, những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Lịch sử dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng được xây đắp nên từ lòng yêu nước vô bờ bến và sự hy sinh không biết mệt mỏi của nhiều thế hệ đồng bào trong đại gia đình 54 dân tộc anh em. Thuở dựng nước, tiêu biểu có tấm gương của những anh hùng vệ quốc, như: Nùng Trí Cao, Lê Lai, Cầm Bá Thước, Hà Văn Mao... làm rạng danh sử Việt. Thời cách mạng, nhiều tên tuổi với những chiến công oanh liệt của các anh hùng, như: Hoàng Văn Thụ, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Đinh Núp,... đã góp phần tô thắm những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc và đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số. Người đã dành nhiều tâm huyết để vun trồng cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và từng khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê đê, Xơ đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, Người luôn dành những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc. Người đã 04 lần về thăm Thanh Hóa và ngay trong lần đầu tiên về thăm, vào ngày 20/02/1947, Bác đã có ý định lên thăm đồng bào thượng du, nhưng vì có việc gấp, chưa lên thăm được, Người đã viết thư gửi đồng bào: “Lúc này, toàn thể quốc dân đang ra sức chống giặc cứu nước. Tôi chắc đồng bào Thượng du đều ra sức đoàn kết, chuẩn bị tham gia giết giặc cứu nước để giữ vững quyền thống nhất, độc lập của Tổ quốc. Việc dìu dắt đồng bào Thượng du, tôi trông cậy lòng ái quốc và sự hăng hái của các vị lang đạo”. Xuất phát từ vị thế chiến lược quan trọng của miền thượng du đối với Thanh Hóa và cả nước, Người từng nhiều lần khẳng định “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng”.

Thực hiện lời dạy của Người, hơn 7 thập kỷ qua, đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa đã luôn kiên định và bền bỉ giữ trọn niềm tin, quyết tâm đi theo Đảng, Bác Hồ. Chúng ta đều rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng của những anh hùng, như: Lò Văn Bường, Trương Công Man, Bùi Xuân Chúc, Lục Vĩnh Tường, Cầm Bá Chừng và hàng ngàn người con ưu tú khác, đã góp phần làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do, Nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc, Tổ quốc ta mãi mãi trường tồn.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh ta đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. So với một số địa phương miền núi khác, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ta đã có những bước phát triển rất đáng tự hào. Kinh tế toàn vùng liên tục tăng trưởng; các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ - thương mại đều phát triển khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; đời sống của đồng bào được cải thiện đáng kể. Quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh biên giới được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền được nâng lên; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công công tác ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở...

Những thành quả đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cấp, các ngành của tỉnh; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc khu vực miền núi tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín. Chúng ta thật sự xúc động trước những tấm gương của ông Giàng Seo Vảng, dân tộc Mông, Trưởng bản Khằm 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; của bà Hà Thị Khiêm, dân tộc Thái, người có uy tín ở Khu phố 3, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa; của ông Bùi Văn Hóa, dân tộc Mường, người có uy tín ở thôn Suội, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, cùng nhiều vị già làng, trưởng bản, người có uy tín có mặt tại Hội nghị hôm nay. Các cụ, các bác, các anh, các chị đã phát huy vai trò to lớn của mình, thực sự là “chỗ dựa” vững chắc, “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc. Nhiều người thực sự là trung tâm đoàn kết, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hưởng ứng các phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng bản làng, quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tôi rất xúc động và tự hào khi biết được, đằng sau những tấm gương điển hình, những việc làm tốt của các bác, các anh, các chị là tấm lòng yêu nước, yêu quê hương, là sự lao động không biết mệt mỏi, sự cố gắng vươn lên không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao với đồng bào, với cộng đồng, với xã hội. Những việc làm ấy có giá trị truyền cảm hứng, nhân lên và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, trực tiếp góp phần vào sự phát triển của khu vực miền núi và toàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua. Đặc biệt, biểu dương 130 điển hình người có uy tín tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Thưa các vị đại biểu! Thưa các bác, các anh, các chị!

Chiếm gần 80% diện tích toàn tỉnh, vùng dân tộc, miền núi tỉnh ta là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái của tỉnh và đất nước. Đây là vùng chứa đựng nhiều tài nguyên khoáng sản có giá trị; có hệ sinh thái đa dạng; là đầu nguồn sinh thủy, có những nhà máy vừa cung cấp điện, vừa cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho vùng hạ du và khu vực đồng bằng... Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, mặc dù miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa đã có bước phát triển đáng kể song khoảng cách với miền xuôi, đô thị vẫn còn lớn; miền núi tỉnh ta vẫn là khu vực còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chậm. Trình độ dân trí còn hạn chế, trình độ thâm canh, sản xuất còn lạc hậu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao...

Để khắc phục và giải quyết bằng được những khó khăn, hạn chế nêu trên, quyết tâm đưa “miền núi tiến kịp miền xuôi”; thời gian tới, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, khuyến khích bà con tham gia phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên quê hương của mình.

Thứ hai, tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, gắn với thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; động viên đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Thứ ba, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ những người có uy tín; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để người có uy tín hiểu và chủ động, tự giác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi cần tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ trương "nhất thể hóa" bí thư chi bộ, trưởng, thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể với người có uy tín để vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa gia tăng vị thế của người có uy tín. Quan tâm trẻ hóa đội ngũ người có uy tín, phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết, có sự đổi mới tư duy trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp, có khả năng vận động dẫn dắt cộng đồng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để phát huy vai trò của những người có uy tín trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thứ năm, tôi đề nghị những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động đời sống hằng ngày, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tiếp tục chăm lo con em học hành; giữ gìn và phát huy các nét đẹp văn hóa của dân tộc; đồng thời tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực và địa bàn dân cư, đấu tranh với nạn tàng trữ, buôn bán và sử dụng các chất ma túy, cùng với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Với tình cảm chân thành và quý trọng, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo, các bác, các anh, các chị, cùng toàn thể các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

—

