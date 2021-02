Giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 26-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và gần 3.000 đại biểu tại 32 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bước vào năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh rất đặc biệt; thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay trong những ngày đầu năm, đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lớn lao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, tỉnh Thanh Hóa cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, sau một thời gian kiểm soát tốt tình hình, dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại hàng chục tỉnh, thành phố. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh ta là rất lớn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh ta dịch bệnh cơ bản vẫn được kiểm soát tốt.

Trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục được duy trì; các hoạt động vui xuân, đón tết được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. An sinh xã hội được chăm lo; mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.

Bên cạnh việc tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên quan trọng khác, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời ban hành chỉ thị và tiến hành các bước theo quy định; đặc biệt đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cả 3 cấp, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo nền tảng vững chắc để chúng ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị cần nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản do các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày. Đồng thời, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần vào thành công của hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế 2 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; đại địch COVID-19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Song, với sự chỉ đạo chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng; tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm của tỉnh vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển và có nhiều khởi sắc. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn.

Về phát triển kinh tế, đến ngày 18- 2, các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong các loại cây trồng vụ đông với diện tích trên 49.000 ha, đạt 97,9% diện tích gieo trồng; sản xuất vụ chiêm xuân, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 140.000 ha, đạt 69,9% kế hoạch (KH). Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được đặc biệt quan tâm, đã phát hiện, kiểm soát kịp thời bệnh cúm gia cầm A/H5N6 và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại một số địa phương. Các đơn vị trên toàn tỉnh đã tích cực phát động phong trào Tết trồng cây và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021; toàn tỉnh đã chuẩn bị 20 triệu cây giống, trồng 0,5 triệu cây phân tán, trồng mới 660 ha rừng tập trung (đạt 6,6% KH).

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 32.950 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ, đạt 17% KH. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm thực hiện, toàn tỉnh hiện có 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; có 331 xã, 850 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã, 75 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Các hoạt đông thương mại dich vụ trên địa bàn diễn ra sôi động; thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, giá cả ổn định. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm, duy trì ổn định xã hội và đời sống Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những vấn đề phát sinh, phương hướng giải quyết và những vấn đề cần lưu ý trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26 –CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thành ủy TP Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung phân tích, đánh giá những kết qủa đạt được trong 2 tháng đầu năm và nêu lên những vướng mắc phát sinh từ cơ sở; những vướng mắc phát sinh trong việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp giải đáp và hướng dẫn cho các địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trực tiếp giải đáp và hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trực tiếp giải đáp những vần đề vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021.

Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021. Đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với những thuận lợi, thách thức đan xen. Hiện nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo sát, đúng thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 với tính phấn đấu rất cao nhằm tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và khát vọng thịnh vượng của quê hương Thanh Hóa anh hùng, tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quyết liệt, sáng tạo, kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, với phương châm “Chủ động, tích cực, sáng tạo, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, bùng phát trở lại và lây lan thứ phát ra cộng động”.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thi đua thực hiện thắng lợi với phương châm: Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Trách nhiệm và Hiệu quả... Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Trước sự chứng kiến của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện 18 cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu hợp lý, xác đáng để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo và tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã nghiêm khắc chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2021 và việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục thự hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các đại phương đơn vị cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01 ngày 1-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 330 ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh về về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân...

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị công phu, bài bản, có chất lượng kế hoạch 5 năm 2021 - 2026; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch phân khu chức năng chính trong KKT Nghi Sơn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị…; các chương trình, kế hoạch, đề án; các cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, bảo đảm đúng đắn, sát thực tế, có tính khả thi cao; có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất... Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh trồng rừng theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết đầu ra cho sản phẩm... Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, nhất là các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và ký bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đầu xuân, bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất ở nông thôn, miền núi... Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giao quân vào ngày 27-2 và ra quân huấn luyện năm 2021, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội của cử tri và Nhân dân.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Minh Hiếu