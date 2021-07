Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 2-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra tình hình cơ sở vật chất của Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4 đóng trên địa bàn phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn để chuẩn bị các điều kiện thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sư đoàn 341, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và thị xã Nghi Sơn.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo Sư đoàn 341 báo cáo tình hình cơ sở vật chất của Trung đoàn 266, Trung đoàn 270; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, triển khai Công văn số 1429/QK-HC, ngày 14-6-2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu IV về việc tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh vào địa bàn Quân khu 4; Điện số 215/TgK, ngày 22-6-2021 của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng về việc đưa công dân nước ngoài về nước, cách ly trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và khu cách ly Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Trong các ngày 29 và 30-6-2021, các khu cách ly đã tiếp nhận công dân Việt Nam trên 4 chuyến bay từ Nhật Bản, Thái Lan về nước với tổng số 676 người. Qua 3 ngày theo dõi, đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, 1 trường hợp bệnh ung thư, 2 trường hợp có bệnh khác, các trường hợp trên đã được di chuyển đưa vào cách ly, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Đến nay, tổng số công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước đang được theo dõi, cách ly tại 2 khu cách ly trên là 670 người, bình quân mỗi phòng bố trí từ 4 đến 6 người, khó đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, nguy cơ lây nhiễm chéo dịch COVID-19 trong khu cách ly là rất lớn. Vì vậy, việc di chuyển công dân đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Trung đoàn 762 ra khu cách ly khác để giảm bớt số lượng người cách ly tập trung tại 2 khu cách ly trên là rất cần thiết và cấp bách.

Được sự thống nhất của Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định lựa chọn Doanh trại của Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 thuộc Sư đoàn 341 Quân khu 4, đóng tại địa bàn phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời đề nghị Sư đoàn 341, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung công việc, đó là:

Trong ngày 2-7-2021, Sư đoàn 341 phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thành lập Khung tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, cách ly tập trung tại Trung đoàn 266, Trung đoàn 270 đóng trên địa bàn phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiếp nhận, quản lý, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly; đồng thời quản lý, bảo vệ toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện có của Trung đoàn 266, Trung đoàn 270.

Quy mô khu cách ly đảm bảo tiếp nhận khoảng 200 người. Thời gian nhận người cách ly tập trung bắt đầu từ ngày 4-7-2021 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Sư đoàn 341 xây dựng dự toán kinh phí mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ khu cách ly, trong đó làm rõ những nội dung đề nghị tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương cung cấp, đảm bảo các trang thiết bị, vật tư y tế tại khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270; phối hợp với Sư đoàn 341 trong việc tiếp nhận, quản lý, theo dõi y tế người cách ly tập trung. Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu cách ly cho cán bộ, chiến sĩ và những người làm việc tại khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270, hoàn thành trước ngày 4-7-2021.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương rà soát, lựa chọn khoảng 200 người đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Trung đoàn 762 để di chuyển về khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270. Sở Giao thông - Vận tải bố trí xe ô tô và các điều kiện đảm bảo, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 341, các đơn vị liên quan thực hiện di chuyển người đang thực hiện cách ly từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Trung đoàn 762 về khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành trong ngày 4-7-2021.

Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn phối hợp với Sư đoàn 341 thực hiện công tác đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn; chỉ đạo bố trí 1 xe cứu thương tại khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270 và có phương án sẵn sàng cấp cứu, di chuyển bệnh nhân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực - Nghi Sơn, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa khi cần thiết.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, phụ nữ ủng hộ hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ thêm công tác hậu cần phục vụ tại khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270 và các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270. Viettel Thanh Hóa cung cấp, lắp đặt mạng di động không dây (Wifi), camera giám sát tại khu vực tường rào và giữa các tòa nhà trong khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270, để bảo đảm nhu cầu thông tin của người thực hiện cách ly tập trung và hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn trong khu cách ly.

Giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin tới công dân trở về từ nước ngoài đang cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) những người có nhu cầu cách ly tự trả phí, sẽ được giới thiệu vào cách ly tập trung tại khách sạn Anh Phát 2 và Anh Phát 3, thị xã Nghi Sơn.

UBND tỉnh phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác cách ly tập trung tại khu cách ly Trung đoàn 266, Trung đoàn 270 và các khu cách ly tập trung của tỉnh, thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy.

Quốc Hương