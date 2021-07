Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn

Ngày 25-7, ngay sau khi dự lễ bàn giao 1.645 tấn hàng nhu yếu phẩm để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại công ty CP Gang thép Nghi Sơn và một số địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và thị xã Nghi Sơn.

Đến kiểm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao thời gian qua công ty đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID -19 vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt được rất nhiều thành tích, kết quả khích lệ. Ban lãnh đạo công ty đã nhận thức đúng và trúng về công tác phòng, chống dịch, tổ chức thành lập Ban chỉ đạo từ tập đoàn đến các đơn vị thành viên thành viên, xuống các tổ, đội, phân xưởng một cách rất bài bản.

Công ty đã cơ bản thực hiện tốt việc bố trí theo phương châm “3 tại chỗ” và một cung đường 2 điểm đến, đó là làm việc tại chỗ, ăn, ở và sản xuất tại chỗ trong nhà máy; công nhân chỉ đi đến nhà máy và về ở tại nhà; cùng với đó, công ty đã phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch khi có những diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất. Tăng cường việc quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp vận tải đến nhập và tiêu thụ hàng hóa. Chuẩn bị sẵn sàng phương án để công nhân ăn, ở và sản xuất tại chỗ trong nhà máy khi có những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đánh rất cao việc tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn có bước phát triển khả quan và nhiều tín hiệu phấn khởi. Các mặt hàng của công ty đã chiếm lĩnh thị phần, ngoài thị trường truyền thống đã vươn ra thị trường Nhật Bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giá rất cao công ty đã thực hiện nhiều các chính sách an sinh xã hội và cám ơn sự hỗ trợ của công ty vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm mang nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hướng về TP mang tên Bác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá rất cao trong thời gian ngắn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã huy động được nhân tài, vật lực với gần 1.650 tấn hàng hóa để chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Đồng thời nêu rõ trong thời gian tới tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến rất phức tạp, vì vậy cần nhận thức rõ dịch bệnh có thể xâm nhập vào bất cứ ai, bất cứ lúc nào nên mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan, xí nghiệp cần phải có nhận thức đúng đắn, thực hiện nghiêm các khuyến cáo và công tác phòng, chống dịch để một người, một nhà an toàn, một cơ quan, đơn vị an toàn là cả tỉnh an toàn.

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thị xã Nghi Sơn được xem là nơi “xung yếu” sẽ có nhiều tác động ảnh hưởng đến dịch bệnh, vì vậy tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ bị dịch bệnh rất lớn. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, quyết tâm bảo vệ “thành trì” không để dịch bệnh xâm phạm.

Để thực hiện mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn phải tuân thủ một cách nghiêm túc, triệt để các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ vào tỉnh tình cụ thể và thời điểm cụ thể để thực hiện theo tinh thần cao hơn một cấp với mục tiêu an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn, không làm đứt gãy sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có sản xuất lớn trong các khu công nghiệp có đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng 10 nghìn khẩu trang để công ty thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Kiểm tra khu cách ly tại phường Hải Hòa và xã Hải Nhân thị xã Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã Nghi Sơn cần xác định trên địa bàn thị xã Nghi Sơn dịch bệnh có thể xâm nhập vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và vào ai, vì Nghi Sơn là nơi có nhiều nhà máy, công ty hoạt động, nơi tập trung nhiều cán bộ, chuyên gia người nước ngoài, công nhân ở các tỉnh đến làm việc và sinh sống. Nếu Nghi Sơn bị dịch bệnh phải thực hiện giãn cách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì vậy việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân và Nhân dân Nghi Sơn là rất cần thiết; phải làm thường xuyên, tập trung tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của thị xã, các phường, xã để người dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thị xã Nghi Sơn phải kiểm tra thật tốt người ra vào, người đi đến địa bàn; kiểm soát chặt chẽ và tuyên truyền phổ biến cho các hộ kinh doanh trên địa bàn, nhất là các hộ kinh doanh tại các trục đường lớn phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát chặt đội ngũ lái xe đường dài. Cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công nhân và Nhân dân tự giác khai báo y tế, chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly, nhất là cách ly tại gia đình, cách ly tập trung… Quản lý thật chặt chẽ người dân ra vào địa bàn và khuyến cáo người dân không đi lại nếu không có việc cần thiết.

Nghi Sơn cũng cần xác định không chỉ thực hiện cách ly cho Nghi Sơn mà còn phải cùng chia sẻ với tỉnh để thực hiện công tác cách ly khi có yêu cầu. Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cũng cần nên tính toán một cách hợp lý để thực hiện có hiệu quả các khu cách ly, không nên dàn trải, thực hiện đúng công năng khu cách ly… Cùng với đó nghiên cứu phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện cung ứng suất ăn cho các khu cách ly theo hướng chuyên môn hóa.

Cần nghiên cứu để triển khai thực hiện cách ly tại gia đình khi đủ điều kiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh đó cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp không tuân thủ công tác phòng, chống dịch, nhưng phải hài hòa phù hợp đối tượng không được làm cứng nhắc…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý công cuộc “chống giặc COVID-19” phải khẩn trương, không được chủ quan, lơ là, linh hoạt, sáng tạo vào từng thời điểm mới có thể “đánh thắng” và “chắc thắng”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang phòng chống dịch COVID -19 cho khu cách ly tại phường Hải Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 cho khu cách ly tại xã Hải Nhân.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng khẩu trang để khu cách ly thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.

Minh Hiếu