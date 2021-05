Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19 và chuẩn bị bầu cử tại huyện Mường Lát

Ngày 17-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19; chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ tại huyện Mường Lát và trao cờ Tổ quốc cho đồng bào vùng biên giới huyện Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác phòng chống, dịch bệnh COVID-19 tại chốt bảo vệ biên giới ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Mường Lát đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID - 19 tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn và khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các lực lượng tại chốt đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ bình yên vùng biên cương tổ quốc; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, phòng chống dịch COVID - 19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID - 19 đang diễn biến rất phức tạp, tình hình an ninh biên giới cũng tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đặc biệt, càng gần đến ngày bầu cử, các loại tội phạm và các thế lực phản động, thù địch sẽ tăng cường hoạt động. Do vậy, các lực lượng trên tuyến biên giới cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát rà soát lại công tác phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan lơ là, phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng để kiểm soát chặt các nguy cơ lây nhiễm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao tặng 30 triệu đồng từ Quỹ vận động phòng chống dịch COVID -19 của tỉnh cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID - 19, khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng cho mỗi chốt kiểm soát 30 triệu đồng từ Quỹ vận động phòng chống dịch COVID -19 của tỉnh nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ nới tuyến đầu phòng chống dịch.

Kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại các xã Trung Lý, Nhi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị huyện Mường Lát đã có rất nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị, triển khai các bước của cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Mường Lát cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra, đúng tiến độ, đúng luật. Đặc biệt, qua kiểm tra và tiếp xúc, trao đổi trực tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác nhận thấy cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đều rất vui mừng phấn khởi, háo hức chờ đợi ngày 23-5-2021, ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày hội lớn của toàn dân. Đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát cũng thể hiện niềm tin son sắt đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các vị đại biểu dân cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Chim, xã Nhi Sơn.

Đặc biệt, ngay trước thềm cuộc bầu cử, 600 hộ nghèo của huyện Mường Lát có thêm niềm vui lớn khi được chuyển đến ở trong những căn nhà Đại đoàn kết do Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ. Tính đến ngày 17-5, có 543 ngôi nhà thuộc chương trình này đã xây dựng xong, đang hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân; những căn còn lại đang khẩn trương thi công, phấn đấu xong trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương Huyện Mường Lát, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã phối hợp tốt với Bộ Công an triển khai chương trình xây dựng 600 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 600 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát, chỉ sau chưa đầy 40 ngày đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả này cho thấy tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt lời hứa đối với Bộ Công an và đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; thể hiện tình cảm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao đối với đồng bào ở huyện miền núi biên giới xa xôi nhất, nhiều khó khăn nhất của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi gia đình bà Thao Thị Pa ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình sau khi ổn định nơi ăn chốn ở sẽ nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo, giữ vững niềm tin với Đảng và cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong cuộc bầu cử tới đây, cũng như công tác phòng chống đại dịch COVID- 19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình đời sống người dân bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện Mường Lát báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID - 19; chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ tại huyện Mường Lát.

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên trong đoàn, kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện Mường Lát cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID – 19; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện có hiệu quản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mường Lát.

Về công tác xây dựng nhà theo chủ trương của Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đồng bào dân tộc huyện Mường Lát nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của chương trình; sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành nhà phải đảm bảo chất lượng, để đồng bào được ở trong ngôi nhà mới trước ngày bầu cử, phấn đấu đến ngày 20 - 5 phải cơ bản hoàn thành 600 ngôi nhà. Đồng thời hướng dẫn cho bà con nhân dân sử dụng, bảo quản để được sử dụng hiệu quả lâu dài. Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của chương trình vào thời gian hợp lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng 5.000 cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện Mường Lát.

Về công tác phòng chống COVID -19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát và các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ trên tuyến biên giới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19 hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác bám, nắm địa bàn. Cấp ủy, chính quyền phải chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, không được trông chờ, ỷ lại, phải tự lực, tự cường, phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn thể Nhân dân để tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch và xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế, nhất là khẩu trang, khử khuẩn và khai báo y tế. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, các điều kiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch xảy ra. Đồng thời thực hiện thật tốt việc quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cùng với lực lượng biên phòng kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; phát huy vai trò tổ giám sát cộng đồng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà rà, từng đối tượng”, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Huyện cũng cần phải xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống dịch là quan trọng, nếu thực hiện thành công sẽ góp phần quan trọng cùng cả tỉnh thực hiện thành công công tác phòng chống dịch COVID -19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, ngày hội non sông.

Về công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Mường Lát đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đến nay công tác bầu cử trên địa bàn huyện Mường Lát đang diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, nên cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, ngày hội non sông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, vệ sinh môi trường... Tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử. Tiến hành rà soát lại danh sách ứng cử viên, tiểu sử, phiếu bầu, thẻ cử tri phải được phải làm rất chặt chẽ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để có phương án bảo đảm ANTT phù hợp, sát với thực tiễn. Lên phương án phân công lực lượng cán bộ, công chức, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang xuống các xã, thị trấn, từng khu vực bỏ phiếu trước, trong và sau ngày bầu cử để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các tổ bầu cử. Xây dựng phương án, kịch bản theo 4 tình huống bầu cử mà tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng cờ Tổ quốc cho gia đình anh Lương Văn Thềm ở bản Táo, xã Trung Lý.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến tặng cờ Tổ quốc cho gia đình anh Lương Văn Thềm ở bản Táo, xã Trung Lý; gia đình chị Thao Thị Pa ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn và đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho 5.000 hộ dân trên địa bàn huyện Mường Lát, nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Minh Hiếu