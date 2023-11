Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng năm 2023 tại Thanh Hóa

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về kiểm tra công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023, sáng 2/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng doTrung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác công tác quốc phòng tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác công tác quốc phòng địa phương tại tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; các Cục thuộc Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng lãnh đạo các cở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu quán triệt nội dung kiểm tra.

Phát biểu quán triệt nội dung kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa bàn trong yếu, chiến lược về quốc phòng - an ninh của Quân khu 4 và cả nước. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định; đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, tiềm lực kinh tế của Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh triển khai hiệu quả.

Các đại biểu cơ quan quân sự dự buổi kiểm tra.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về kiểm tra công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh ở bộ, ngành Trung ương là dịp để Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa đánh giá khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đặc biệt là vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, biên phòng và các sở, ban, ngành với cấp ủy, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dự buổi kiểm tra.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa báo cáo khách quan kết quả triển khai thực hiện công tác quốc phòng của địa phương, nhất là công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP, ngày 28/12/2018 của Chính phủ về “Công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương”. Trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến các sở, ban, ngành của tỉnh. Thông qua kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác quốc phòng gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời có những giải pháp đồng bộ, phù hợp để cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng địa phương. Qua đó không ngừng củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng, tiềm lực kinh tế và tiềm lực khu vực phòng thủ.

Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành kiểm tra nhận thức theo phương pháp trắc nghiệm đối với các đồng chí cán bộ cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ đối với toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; kiểm tra bắn súng K54 bài 1, bắn súng AK bài 1 đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ CHQS tỉnh; kiểm tra các ban của Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu Cần, Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ CHQS tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Công tác quốc phòng địa phương có vị trí chiến lược trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; là khâu quan trọng, trực tiếp cụ thể hóa các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng trong xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. Hằng năm, căn cứ chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ, toàn diện, thống nhất hệ thống văn bản về công tác quốc phòng địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của địa phương luôn có sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; gắn quốc phòng - an ninh với kinh tế, đối ngoại và đạt được kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong rằng, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đánh giá khách quan, ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa, nhất là kết quả nổi bật để nhân rộng, phát huy. Đồng thời chi ra những thiếu sót, tồn tại để địa phương khắc phục, bổ sung. Qua kiểm tra là dịp để địa phương đánh giá về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương trong những năm tiếp theo.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng trực tiếp kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ.

Tiếp đó, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ đối với toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Cán bộ, sĩ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện bài kiểm tra.

Cùng thời gian trên, các ban, ngành Trung ương và đơn vị của Bộ Quốc phòng là thành viên của Đoàn kiểm tra, gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Cục Dân vận thuộc Tổng Cục Chính trị đã làm việc với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận của Tinh ủy. Đồng thời, kiểm tra thực tế công tác quốc phòng tại Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Triệu Sơn.

♦ Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương; trao đổi một số nội dung đoàn quan tâm và nhận xét kết quả kiểm tra.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu và các thành viên trong đoàn tham gia buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; các Cục thuộc Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương của UBND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa nằm ở cực Bắc Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của Quân khu 4 và đất nước; là địa phương có truyền thống trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu các sở, ngành của tỉnh tham gia buổi làm việc.

Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng phủ vững chắc. Theo đó, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng địa phương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, chặt chẽ ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Năm 2022 và 9 tháng năm 2023, công tác quốc phòng địa phương thường xuyên được Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp; giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân được chú trọng. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa từng bước đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ của tỉnh; quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, tỉnh luôn chăm lo xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đi liền với đó, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng.

Các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã nhận xét sơ bộ kết quả kiểm tra công tác quốc phòng tại tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Theo đó, các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương đã chú trọng kết hợp chặt chẽ với quốc phòng - an ninh. Mặt khác, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về công tác quốc phòng địa phương.

Các đại biểu của tỉnh tham dự buổi làm việc.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động đúng quy chế và ngày càng nền nếp. Đối với xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, tỉnh Thanh Hóa cũng đã xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến đầy đủ, đúng quy trình, sát với điều kiện, tình hình thực tế địa phương. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo chăm lo củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyển quân, huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả cao. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng trao đổi một số nội dung còn hạn chế, tồn tại như nhận thức của một số cán bộ và Nhân dân về công tác quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chưa thực sự đầy đủ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ còn thấp...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương và trên cơ sở nhận xét kết quả kiểm tra của các thành viên trong đoàn, phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự, biên phòng, công an phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và lực lược vũ trang, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thực sự “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh”.

Trần Thanh