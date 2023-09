Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2-9

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023), sáng 31-8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Thanh niên xung phong, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 78 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã trở thành nước tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày Quốc khánh 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 78 năm qua là cả quá trình phấn đấu, hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải, xương máu của cả dân tộc vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh hơn gấp nhiều lần và trở thành quốc gia có uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đến dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Thanh niên xung phong, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Minh Hiếu