Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 28-10, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh đại hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự đại hội có đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV; Hội CCB các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (Lào); lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 261 đại biểu đại diện cho gần 22 vạn hội viên CCB trong tỉnh.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh

Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc.

Nổi bật là: Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi chia rẽ, kích động, phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương.

Để đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của địa phương, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hội viên. 5 năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã huy động được hơn 2.337 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng khác và vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm của Trung ương Hội CCB Việt Nam, giúp cho 35.895 hội viên được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, hiện nay tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 1,12%; hộ khá và giàu từ tăng lên 60%; có 219/559 xã, phường, thị trấn không còn gia đình CCB nghèo.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, các cấp hội đã vận động hội viên hiến 892.385 m2 đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang hè phố, làm nhà văn hóa thôn, phố…

Trong công tác an ninh trật tự, các cấp hội đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng chương trình, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong những dịp lễ, tết. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, những mâu thuẫn trong Nhân dân để phối hợp xử lý có hiệu quả.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được triển khai thường xuyên. Công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được chọn là khâu đột phá của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, nội dung, phương thức hoạt động của hội đổi mới theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy hiệu quả phong trào từ cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của từng cơ sở hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được, 5 năm qua, Hội CCB Thanh Hóa được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương lao động hạng Ba; Hội CCB các cấp được tặng 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 4 cờ thi đua của Chính phủ, 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 cờ, 170 Bằng khen của Trung ương hội CCB Việt nam.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh phấn đấu thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu chính: Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm kết nạp từ 2.500 - 3.000 CCB, cựu quân nhân đủ điều kiện vào hội; phấn đấu giảm hộ hội viên CCB nghèo xuống 1%, tăng hộ khá, giàu lên 70%; hàng năm làm mới, sữa chữa 100 nhà “Nghĩa tình CCB”…

Xây dựng Hội CCB Thanh Hóa vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cán bộ, hội viên CCB, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của công tác hội và phong trào CCB tỉnh nhà. Để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được đề nghị: Hội CCB tỉnh Thanh Hóa cần quán triệt sâu sắc những nhiệm vụ trọng tâm của hội trong dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và Nhân dân. Cùng với nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, Hội CCB Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động theo hướng hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng giao, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện, tạo thành các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa.

Cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp cần nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp. Tiếp tục động viên, khuyến khích, nhân rộng các mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở hội và đội ngũ cán bộ hội là những đồng chí gương mẫu, tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm làm công tác hội; đồng thời làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên bảo đảm chất lượng. Các cấp hội cần chủ động phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập về xây dựng tổ chức hội để thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng Hội CCB Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Hội CCB Thanh Hóa lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, dù trong “Chiến tranh bão lửa” hay trong hòa bình dựng xây đất nước, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mang trong mình lý tưởng “Vì Nhân dân quên mình”, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhất, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, nay trở về với cuộc sống đời thường, những người lính xứ Thanh anh hùng năm xưa - thế hệ CCB hôm nay luôn phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đem hết nhiệt huyết, trí tuệ tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Về nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác hội và phong trào CCB Thanh Hóa trong 5 năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp hội thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm để Hội CCB tỉnh đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn phát triển, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, thành công của Đại hội lần này sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, hội viên CCB tỉnh nhà đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Hội CCB tỉnh lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiên Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh khóa VII tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành.

Tham luận tai đại hội, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Tham luận tại đại hội, CCB Bùi Sỹ Thắng, Hội CCB huyện Quảng Xương nhấn mạnh: Cùng với cấp ủy, chính quyền, Hội CCB huyện Quảng Xường xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, các cấp Hội đã chủ động nắm chắc và bám sát chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cụ thể hóa các chỉ tiêu, chọn những việc phù hợp với khả năng, đặc điểm của CCB để triển khai thực hiện. Trong công tác chỉ đạo, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB các cấp đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tháng, quý, năm và phân công cán bộ đảm nhiệm từng công việc cụ thể, tập trung thực hiện 4 chức năng: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân hưởng ứng tham gia; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; tham gia giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Hội CCB huyện đã tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hậu, Nam Định và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; đi sâu vào nghiên cứu việc CCB tham gia xây dựng nông thôn mới như thế nào và cách làm của họ ra sao; từ đó đúc kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tìm ra những cách làm hay, tích cực, sáng tạo, Để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được; từ thực tiễn hoạt động, Hội CCB Quảng Xương rút ra một số kinh nghiệm như: Mọi hoạt động của Hội CCB phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của các cấp ủy Đảng; Hội phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể cùng cấp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. BCH các cấp phải đoàn kết nhất trí cao với tinh thần cách mạng trong sáng, hoạt động theo đúng quy chế, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, dân chủ, người đứng đầu các cấp Hội phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, có uy tín với hội viên, có khả năng tập hợp, vận động, đoàn kết CCB. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ của Hội, của địa phương cũng như các phong trào, các cuộc vận động phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời, chú trọng việc tuyên truyền để học tập và nhân rộng các mô hình, các điển hình, người tốt, việc tốt.

Thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững Với chủ đề “Hội CCB tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” CCB Nguyễn Xuân Bản, đại biểu Hội CCB huyện Như Thanh cho rằng: Trong 5 năm thực hiện chương trình trọng tâm về CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội CCB huyện Như Thanh đã đoàn kết, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giảm được 553 hộ CCB nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 12,3% đầu nhiệm kỳ xuống còn 6,2% cuối nhiệm kỳ, theo tiêu chí mới; đưa tỷ lệ hộ khá giàu từ 34,3% đầu nhiệm kỳ lên 49,22% cuối năm 2021; toàn huyện có 72/159 chi hội không còn hộ CCB nghèo (đạt tỷ lệ 45,3%). Hội CCB các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động CCB phát huy ý chí “tự lực, tự cường”, “không trông chờ, ỷ lại”, “không cam chịu đói nghèo”; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, giống, nguyên liệu, vật liệu, kinh nghiệm, ngày công... để vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp; tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước, của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; huy động nhiều nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... CCB Nguyễn Xuân Bản đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế địa phương để CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, đó là: Hội CCB các cấp phải luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Hội cấp trên về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm CCB và điều kiện thực tế của địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Hội CCB các cấp phải tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về những chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi; vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp cận nhanh các chính sách mới, khắc phục tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật và đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi hội viên và cả cộng đồng dân cư để tổ chức Hội và hội viên CCB tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam; góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện CCB Lê Văn Thống, đoàn đại biểu Hội CCB thị xã Bỉm Sơn nhấn mạnh: Công tác “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện” là một trong 7 nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam. Do vậy việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng chính trị, kết quả hoạt động cũng như uy tín và vị thế của tổ chức Hội CCB các cấp. Kế thừa và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động hội viên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; cán bộ, hội viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các chương trình, kế hoạch hành động; không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức; tạo động lực mạnh mẽ để các thế hệ CCB tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước. Về công tác tổ chức, các cấp hội từ tỉnh, huyện đến cơ sở và chi hội thường xuyên, kịp thời kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội. Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra Hội CCB các cấp đều xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động toàn khóa; chương trình công tác hàng năm; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chương trình, kế hoạch công tác của hội đều được phổ biến đến các chi hội, hội viên để thực hiện và giám sát. Công tác phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cũng được thực hiện thường xuyên, mối quan hệ giữa Hội CCB với các đơn vị tiếp tục được tăng cường và mở rộng, sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với tổ chức hội ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chương trình trọng tâm về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở và năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp” của Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm có trên 98% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có hội viên vi phạm pháp luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tỷ lệ kết nạp CCB vào Hội đạt trên 98%; chất lượng các kỳ sinh hoạt chi hội ở thôn, phố được nâng lên rõ rệt cả về số lượng hội viên tham gia, nội dung chuẩn bị, hình thức triển khai. Tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình có chuyển biến rõ rệt.

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt Ông Nguyễn Văn Bỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Thọ Xuân nêu ý kiến: Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và Nhân dân, thời gian qua, Hội CCB huyện Thọ Xuân đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến tất cả các tổ chức hội. Đồng thời, hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường trực Hội CCB các cấp thường xuyên gặp gỡ, động viên hội viên giữ trọng trách ở địa phương, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình ở địa phương, nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Hội CCB huyện đã xây dựng đề án, mô hình “Tổ CCB 3 chủ động”. Đề án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và được triển khai rộng khắp, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hiện nay, toàn huyện đã thành lập được 318 “Tổ CCB 3 chủ động”, với gần 1.500 hội viên tham gia. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế giám sát và phản biện xã hội, các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cấp mình, tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên, đồng thời là thành viên tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch và dưới sự chủ trì của MTTQ. Từ thực tiễn hoạt động của Hội CCB 5 năm qua, CCB Nguyễn Văn Bỉnh cho rằng, để đưa công tác hội và phong trào CCB của tỉnh nhà không ngừng phát triển, lớn mạnh, trước hết, các cấp hội cần bám sát và tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của hội cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và Nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên phải luôn gương mẫu trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, có lối sống lành mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân; xây dựng được nhiều phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội