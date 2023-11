Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày các gian hàng kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa 2023

Chiều 8/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai trương trưng bày các gian hàng cho Hội nghị kết nối cung - cầu, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên kiểm tra công tác chuẩn bị tại gian hàng của Công ty CP Xây dựng và Thương Mại Phong Cách Mới.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên thăm, kiểm tra gian hàng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bamboo Vina.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 13/11 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với 6 hoạt động liên quan, gồm: Tuyên truyền quảng bá; Hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa và Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên thăm, kiểm tra gian hàng của huyện Thọ Xuân.

Trong đó, hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức khai trương vào sáng mai (9/11). Hoạt động này thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh và một số doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với 200 gian hàng.

Gian hàng trưng bày của huyện Ngọc Lặc.

Trong số 200 gian hàng có 40 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố, 10 gian hàng của các tổ chức hiệp hội, 134 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh danh trong tỉnh và 16 gian hàng của 8 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành bạn như, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam, Thái Bình...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên thăm, kiểm tra gian hàng của huyện Thạch Thành.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp, các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại các gian hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn và được dán mã truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Để hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tham gia gian hàng chủ động nguồn cung sản phẩm vừa đáp ứng tiêu chí trưng bày, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị huyện, thị xã, thành phố tham gia gian hàng tăng cường đưa các sản phẩm có chất lượng và thể hiện được đặc trưng, thế mạnh của địa phương vào trưng bày, giới thiệu.

Cùng với việc chuẩn bị tốt các nguồn sản phẩm để trưng bày, giới thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị Ban tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia gian hàng cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của đơn vị cũng như hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân. Qua đó góp phần vào thành công của Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn năm nay.

Gian hàng trưng bày của huyện Thọ Xuân.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các gian hàng tham gia trưng bày năm nay được bố trí, sắp xếp, bài trí khoa học; sản phẩm nông sản, thực phẩm phong phú về chủng loại và có chất lượng tốt, thể hiện được đặc trưng vùng miền của mỗi địa phương.

Phong Sắc