Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đưa Quan Hóa sớm thoát khỏi huyện nghèo

Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa cần đánh giá, nhận thức đầy đủ về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực, dựa vào các yếu tố nguồn lực con người, đất đai, truyền thống văn hoá, với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đưa Quan Hóa sớm thoát ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa trong chuyến công tác ngày 30-5 tại huyện Quan Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn kiểm tra khu vực khắc phục sạt lở tại xã Trung Thành.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Lam, Giám đốc sở Công thương; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực địa công trường thi công dự án Xử lý khẩn cấp cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Được biết, cầu treo nối từ quốc lộ 15C vào trung tâm xã đã bị cuốn trôi trong cơn lũ năm 2018, cầu bê tông đang được thi công, nên muốn vào xã hiện nay phải đi đò ngang qua sông Mã. Đầu năm 2021, tại khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở đất, gây mất an toàn cho khu vực công sở xã, nhà trường và một số hộ dân, 75 ngôi mộ của người dân bản Chiềng bị sạt trượt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, huyện Quan Hóa đã chỉ đạo di dời toàn bộ giáo viên và 197 học sinh sang học chung với trường Tiểu học; chuyển địa điểm làm việc của xã về trụ sở cũ, hiện nay đã chuyển về trường mầm non; hỗ trợ người dân di dời 75 ngôi mộ bị sạt trượt về nơi an toàn; đồng thời giao cho các đơn vị liên quan triển khai phương án xử lý sự cố. Đến nay, đã thực hiện đào đất hạ tải, tạo cơ, bạt mái taluy với khối lượng khoảng 150 nghìn m3. Theo dự kiến của huyện Quan Hóa, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15-8-2021, kịp cho trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành khai giảng năm học mới.

Huyện Quan Hóa kiến nghị tỉnh sớm thống nhất phương án xử lý taluy chống sạt lở, đồng thời xem xét chấp thuận vị trí đổ thải để phục vụ thi công. Lãnh đạo xã Trung Thành kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư công trình nước sạch tập trung, nhà văn hóa thôn và hạ tầng giao thông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, công chức xã Trung Thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ với xã Trung Thành, xã cao nhất, xa nhất và khó khăn nhất của huyện Quan Hóa, từ năm 2018 đến nay phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao xã Trung Thành và huyện Quan Hóa, với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đã chủ động, kịp thời, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo việc học hành của học sinh và duy trì hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương xã Trung Thành, cùng với các xã, thị trấn trong huyện Quan Hóa đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng 5.000 khẩu trang cho xã Trung Thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Trung Thành tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, giữ vững thành quả phòng chống dịch, thực hiện tốt "Mục tiêu kép”, đồng thời phải hết sức chú trọng đến công tác phòng chống thiên tai.

Về các kiến nghị của huyện và xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất quyết định lựa chọn phương án xử lý, khắc phục sạt lở triệt để, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho các hạng mục công trình. Đây là công trình khẩn cấp, liên quan đến an toàn của cán bộ, nhân dân và các em học sinh, nên phải được ưu tiên, đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu xong trước ngày 30-7-2021, bởi mùa mưa bão đang đến gần.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các ngành chức năng liên quan và huyện Quan Hóa phối hợp, khảo sát để quyết định vị trí đổ thải, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, vừa không để ảnh hưởng đến môi trường.

Về việc đầu tư các công trình hạ tầng cho xã Trung Thành, sẽ bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhưng phải có lộ trình, phân kỳ, ưu tiên dựa theo tính cấp thiết của công trình và khả năng cân đối nguồn vốn.

Trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu tình hình thi công dự án Nhà máy thủy điện Hồi Xuân trên địa bàn huyện Quan Hóa. Nhà máy có công suất thiết kế 102 MW, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, là công trình thủy điện lớn thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Mã, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2007. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đâu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng điện Việt Nam triển khai dự án rất chậm do không thu xếp được nguồn tài chính thực hiện dự án. Đến năm 2014, dự án được chuyên giao cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông và được Chính phủ bảo lãnh khoản vay thương mại 125 triệu USD từ Ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ). Tuy nhiên, từ cuối năm 2017 đến nay dự án phải tạm dừng các hoạt động thi công khi đã đạt khoảng 93% tổng khối lượng xây lắp . Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa ký được Hợp đồng mua bán điện điều chỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nên không thu xếp được nguồn vốn bổ sung để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ với khó khăn của chủ đầu tư, đồng thời nhấn mạnh: Dự án Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ, chậm đưa vào vận hành phát điện gây lãng phí rất lớn về tài nguyên, nguồn vốn đầu tư, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án và đời sống người dân vùng dự án, cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau buổi làm việc này, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, huyện Quan Hóa và các ngành liên quan tổ chức xác định những công việc cần triển khai, các biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh ghi nhận: 5 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện Quan Hóa đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, công tác phòng chống dịch COVID-19. Huyện Quan Hóa cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 100% số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, các ứng cử viên trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu rất cao, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Giám đốc sở Công thương Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời phân tích, làm rõ những tiềm tăng, thế mạnh của huyện Quan Hóa, nhất là lợi thế vị trí địa lý, tài nguyên rừng, tài nguyên văn hóa..., từ đó gợi mở những định hướng phát triển cho huyện trong giai đoạn tiếp theo.

Liên quan đến dự án Thủy điện Hồi Xuân, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị chủ đầu tư phải chủ động xây dựng phương án tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi thu xếp được nguồn vốn. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với huyện Quan Hóa và các ngành chức năng liên quan để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, trường học và các chính sách an sinh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Quan Hóa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2021, đồng thời nhấn mạnh: Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Hiện nay Quan Hóa vẫn nằm trong nhóm huyện nghèo của tỉnh và cả nước; nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Kinh tế phát triển chưa nhanh, chưa thực sự bền vững; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; quy mô các ngành kinh tế và thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm, còn xảy ra nhiều vi phạm, nhất là trong việc xả thải của các cơ sở chế biến lâm sản, tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông trái phép. Các lĩnh vực sản xuất, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây chính là những thách thức, trở ngại lớn, đang cản trở quá trình phát triển của huyện. Do vậy, thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng nhau trăn trở thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, dám đột phá, tự lực, tự cường, tìm mọi giải pháp để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa Quan Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Là huyện nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh, với nhiều tiềm năng, thế mạnh và còn nhiều dư địa để phát triển, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa cần đánh giá, nhận thức đầy đủ về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực, dựa vào các yếu tố nguồn lực con người, đất đai, truyền thống văn hoá, với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đưa Quan Hóa sớm thoát ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”.

Nêu 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Quan Hóa cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt, cần khẩn trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, bảo đảm khoa học, có tầm nhìn dài hạn, kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh và các địa phương trong vùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “Mục tiêu kép”, đó là vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 88 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, các chương trình 134, 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Huyện Quan Hóa cần phải giữ ổn định diện tích và tăng cường thâm canh lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, vì đây là vấn đề rất quan trọng đối với các địa phương miền núi. Đồng thời, là địa phương có diện tích rộng lớn, tài nguyên rừng đa dạng, phong phú, Quan Hóa cần xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là mũi nhọn, cần thay đổi cách nhìn trong phát triển kinh tế rừng để khai thác và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển các ngành công nghiệp mà huyện có thế mạnh, như khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời khôi phục, phát triển các nghề truyền thống và nhân cấy các nghề mới; khai thác, phát huy tốt tài nguyên du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thời gian tới, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thời tiết, huyện cần phải làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống thiên tai; quy hoạch, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai; phải phòng từ sớm, từ xa, theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khích lệ tinh thần chủ động, ý chí tự vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất người dân.

Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, để đưa nhanh Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện và HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, tạo khí thế mới trong phát triển kinh tế xã hội để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, giải đáp một số vấn đề mà huyện Quan Hóa kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan và huyện Quan Hóa thực hiện theo đúng thẩm quyền. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải khẩn trương hoàn thành việc di dời, tái định cư các hộ dân bản Co Me, xã Trung Sơn đến nơi an toàn, coi đây là một nhiệm vụ cấp bách.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng huyện Quan Hóa 50.000 chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Minh Hiếu