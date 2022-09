(Baothanhhoa.vn) - Việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông phải làm bằng tình cảm, trách nhiệm, lương tâm và một “trái tim nóng” để lo cho dân, làm cho dân, vì Nhân dân. Phải lo từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm, an toàn tính mạng cho bà con Nhân dân đang sống lênh đênh sông nước. Nếu để đồng bào sinh sống trên sông bị thiệt hại đến tính mạng do thiên tai gây ra, chúng ta sẽ có lỗi với Nhân dân. Đây là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển tải đến các đại biểu dự hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ngày 8-9.

{title} Cấp đất và hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông phải làm bằng tình cảm và một "trái tim nóng” để lo cho dân, làm cho dân, vì Nhân dân Việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông phải làm bằng tình cảm, trách nhiệm, lương tâm và một “trái tim nóng” để lo cho dân, làm cho dân, vì Nhân dân. Phải lo từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm, an toàn tính mạng cho bà con Nhân dân đang sống lênh đênh sông nước. Nếu để đồng bào sinh sống trên sông bị thiệt hại đến tính mạng do thiên tai gây ra, chúng ta sẽ có lỗi với Nhân dân. Đây là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển tải đến các đại biểu dự hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ngày 8-9. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Theo đó, sau Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tổ chức tại huyện Yên Định và Thông báo số 129-TB/VPTU, ngày 18-4-2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là chủ trương cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Theo tổng hợp báo cáo của thành phố Thanh Hóa và các huyện có đồng bào sinh sống trên sông, tính đến ngày 31-8-2022 toàn tỉnh hiện có 353 hộ đồng bào sinh sống trên sông, giảm 18 hộ so với số liệu tháng 6-2022 (tại Báo cáo số 121 BC/BDVTU, ngày 30-6-2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Toàn tỉnh còn 371 hộ đang sinh sống trên sông). Trong đó các huyện có số hộ sinh sống trên sông không thay đổi, cụ thể: Thọ Xuân có 81 hộ; Thiệu Hóa có 54 hộ (trong đó có 27 hộ là hộ gốc); Cẩm Thủy có 01 hộ; Vĩnh Lộc có 04 hộ; Thạch Thành 05 hộ; Yên Định 84 hộ. TP Thanh Hóa có 124 hộ, giảm 18 hộ (số liệu tháng 6-2022 có 142 hộ); nguyên nhân giảm do trùng hộ sau rà soát. Trong số 353 hộ dân sinh sống trên sông, có 308 hộ hiện đang đề nghị cấp đất ở, còn 45 hộ không đề nghị cấp đất ở. Tính đến ngày 31-8-2022, thành phố Thanh Hóa và các huyện có đồng bào sinh sống trên sông đã cấp đất ở cho 68 hộ. Đến nay 7/7 đơn vị (thành phố Thanh Hóa và 6 huyện) đã hoàn thành việc rà soát bố trí được quỹ đất, lập được phương án đầu tư để bố trí tái định cư cho 232 hộ với 242 lô đất cho đồng bào sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh… Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị. Bí thư thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương và các ban, sở, ngành đã nêu lên quá trình triển khai thực hiện Thông báo số 129-TB/VPTU, ngày 18-4-2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu lên những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện liên quan đến việc cấp đất ở. Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị. Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu tại hội nghị. Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông tại các địa phương; việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ các hộ đồng bào nghèo xây dựng nhà ở và từng bước giải bản tàu thuyền đối với những hộ đã có nhà ở. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; đặc biệt là Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương có đồng bào nghèo sinh sống trên sông trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, nhà hảo tâm thời gian vừa qua đã hỗ trợ rất lớn cho tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung và việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho nghèo sinh sống trên sông; cám ơn sự cộng tác, phối hợp tích cực có hiệu quả của Giám mục Nguyễn Đức Cường, các chức sắc, chức việc của Tòa Giám mục Thanh Hóa cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ. Đến thời điểm này đã có 7/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành việc bố trí quỹ đất, lập được phương án đầu tư để bố trí tái định cư cho các hộ dân; đã có 68 hộ được cấp đất ở và 53 hộ đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và rất kịp thời, là sự tiếp nối thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo, không để một ai bị bỏ lại phía sau của dân tộc ta. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã nêu lên những hạn chế qua gần 6 tháng triển khai thực hiện tại các địa phương đó là: Việc triển khai thực hiện chủ trương bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông vẫn chưa đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện tại một số địa phương vẫn còn chậm. Đến thời điểm này, quỹ đất, phương án đã có nhưng vẫn còn 240 hộ chưa được cấp đất ở; còn 273 hộ chưa nhận kinh phí hỗ trợ để làm nhà; có huyện đã được cấp kinh phí hỗ trợ nhưng việc triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ còn chậm so với yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí để các hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông xây dựng nhà ở chưa được quan tâm, chưa tạo thành phong trào rộng lớn, chưa thu hút được nhiều nguồn lực tham gia, nhất là các nguồn lực hỗ trợ từ doanh nghiệp, từ các nhà hảo tâm… Các đại biểu dự hội nghị. Để việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận, phát huy những việc làm tốt, những vấn đề hạn chế; tìm biện pháp khắc phục, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong 2 năm (2022- 2023) phải hoàn thành việc cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông lên bờ định cư để ổn định cuộc sống. Theo đó, đối với 6 huyện chậm nhất ngày 30-6-2023 phải hoàn thành; TP Thanh Hóa chậm nhất đến 31-12-2023 phải hoàn thành. Nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các văn bản đã được ban hành và cần phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị mình trong 2 năm (2022- 2023) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hiệu quả thiết thực nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đánh giá kết quả việc cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông lên bờ định cư để ổn định cuộc sống là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và kết quả xếp loại hàng năm của từng đồng chí cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cho đồng bào sinh sống trên sông hiểu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hỗ trợ và xây dựng nhà cho đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. Coi đây là việc làm thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc để được lan tỏa, trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội, Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh sửa đổi Công văn số 6778 theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy và cần làm rõ ý để việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, trên tinh thần không bỏ sót đối tượng, không được trục lợi chính sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa và các Huyện ủy tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục rà soát lại cho đúng đối tượng, xác định đúng hộ nghèo, cận nghèo, hộ ở dưới sông nhưng không nghèo, không cận nghèo, hộ đồng bào công giáo… để có chính sách phù hợp với từng đối tượng. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, Tòa Giám mục giáo phận Thanh Hóa, các giáo xứ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào đang sinh sống trên sông nhận thức rõ chủ trương đúng đắn, nhân văn của tỉnh và của các địa phương để lên bờ định cư tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông với nguyên tắc tất cả các nguồn kinh phí hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương và những kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện việc giao đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông của tỉnh; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo sinh kế cho đồng bào sinh sống trên sông lên bờ định cư. Minh Hiếu

