Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa dự lễ trao nhà mẫu và hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát

Ngày 21-3, tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và nhà tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Lồng.

Dự buổi lễ về phía Trung ương có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Lát và đông đảo người dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã có chủ trương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và cùng với Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ “Xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ sẽ hỗ trợ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng Đề án chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc để hiện thực hóa chủ trương trên một cách “Sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất”, tham gia hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, phấn đấu hoàn thành 600 căn nhà bàn giao cho Nhân dân trước khi diễn ra Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Với truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn hết sức quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước nói chung và địa bàn huyện Mường Lát nói riêng. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây hàng nghìn căn nhà, các điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu...

Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nông nghiệp chậm phát triển nên Mường Lát vẫn là huyện nghèo, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm của Nhà nước và người dân trong cả nước.

Trong thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc nghiên cứu đề xuất mẫu nhà, cách thức, phương pháp làm nhà ở để Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì chung tay cùng bà con Nhân dân huyện Mường Lát xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo tại địa bàn. Hiện đã xây dựng xong 9 căn nhà mẫu và phấn đấu đến cuối tháng 5-2021 sẽ hoàn thiện 600 ngôi nhà tình nghĩa bàn giao cho những hộ dân nghèo của huyện Mường Lát.

Đồng chí Bộ trưởng cảm ơn tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, đã ủng hộ về vật chất, cùng với Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình nghèo huyện Mường Lát; đồng thời, biểu dương các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian ngắn, số lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần, trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu, đã hoàn thành căn nhà mẫu để tổ chức khánh thành và trao tặng cho hộ gia đình anh Vàng A Lồng và các hộ gia đình đã được trao tặng nhà tình nghĩa.

Đồng chí mong muốn với ngôi nhà mới, các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các công việc, sớm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà để góp phần xây dựng thôn xóm, bản làng giàu đẹp, cuộc sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cám ơn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà tài trợ tới dự Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” và là giá trị đạo đức cao quý của dân tộc ta.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, Mường Lát là huyện vùng cao biên giới xa nhất của tỉnh, nơi sinh sống đoàn kết, hòa thuận gắn bó lâu đời của 6 dân tộc anh em Mường, Dao, Thái, Mông, Kinh, Khơ mú. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng với đồng bào các dân tộc trong tỉnh nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đóng góp vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Mường Lát vẫn là huyện nằm trong nhóm 6 huyện nghèo của tỉnh, 56 huyện nghèo nhất cả nước và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh.

Toàn huyện có 7/8 xã, thị trấn, 31/88 bản giáp biên giới với 105,5 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào; đây là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Với địa hình phức tạp, đồi núi cao, độ dốc lớn, đất đai cằn cỗi, nằm trong vùng thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đồng bào các dân tộc trong huyện thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Chỉ tính riêng 5 năm (2015-2020) huyện Mường Lát đã phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất liên tiếp trong các năm 2018, 2019. Đến nay, toàn huyện vẫn còn 8/8 xã, thị trấn, 73/88 bản, khu phố thuộc diện đặc biệt khó khăn; 23 bản chưa có điện lưới quốc gia; 3.262 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,67%, gấp 17,1 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh và 6,6 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực miền núi của tỉnh; trong đó, còn 796 hộ nghèo đang phải ở nhà đơn sơ, tạm bợ, dột nát.

Do nguồn lực của tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát có hạn, khả năng tự vươn lên để giải quyết khó khăn về nhà ở của các hộ nghèo hạn chế, nên rất cần sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tại bản Khằm II, xã Trung Lý, huyện Mường Lát

Thực hiện chủ trương của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an về việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát; thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng và huyện Mường Lát rà soát, xác định các hộ gia đình khó khăn, có đủ điều kiện về đất đai, mặt bằng để xây dựng nhà ở để báo cáo Bộ Công an hỗ trợ, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương xây dựng nhà mẫu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức buổi Lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan và huyện Mường Lát quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát, hoàn thành theo đúng tiến độ, phấn đấu bàn giao nhà ở cho các hộ dân trước ngày 23-5-2021 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát, các hộ được hỗ trợ nhà ở tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả nhà ở, để công trình này mãi mãi là biểu trưng về tình cảm tốt đẹp mà lực lương Công an và các nhà tài trợ đã giành cho tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Mường Lát nói riêng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao tặng công an xã Trung Lý 2 bộ máy vi tính, 1 ti vi cho UBND xã Trung Lý, tặng Công an huyện Mường Lát 1 xe ô tô

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng 600 sổ bảo hiểm xã hội cho người dân thuộc hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Lát.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao tặng Công an xã Trung Lý 2 bộ máy vi tính, 1 ti vi cho UBND xã Trung Lý; tặng Công an huyện Mường Lát 1 chiếc ô tô để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam trao 30 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa để xây dựng 600 căn nhà cho hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và nhà tài trợ đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Lồng ở xã Trung Lý.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tại bản Khằm II xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

