Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ triển khai và thi công một số công trình trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn

Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, của vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ và của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XIII cũng như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII. Sự phát triển của KTT Nghi Sơn và các dự án trọng điểm trong KTT Nghi Sơn có tác động đến sự phát triển của tỉnh và tác động lan tỏa đến sự phát triển của các dự án khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nghe lãnh đạo Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp báo cáo quy hoạch một số dự án trọng điểm trong KKT Nghi Sơn.

Chiều 14-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai và thi công một số công trình trọng điểm trong KKT Nghi Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN); Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra Dự án Cảng container Long Sơn

Trước khi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Cảng container Long Sơn tại KKT Nghi Sơn do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô đầu tư xây dựng khu bến container diện tích khoảng 57,8 ha (bao gồm các bến số 3, 4, 5, 6 với tổng chiều dài khoảng 1.018m) và khu phát triển logistic có diện tích khoảng 28,8 ha.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra Dự án xây dựng Khu tái định cư và di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường.

Tiếp đó đoàn đã đến kiểm tra Dự án xây dựng Khu tái định cư và di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) có diện tích 5,3 ha.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Đại Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - KKT Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, nói chuyện với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - KKT Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Đại Dương, bao gồm: Nhà máy Xi măng Đại Dương 1, Nhà máy Xi măng Đại Dương 2, có tổng công suất 4,6 triệu tấn xi măng/năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.120 tỷ đồng; kiểm tra dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - KKT Nghi Sơn và công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến giao thông kết nối trọng điểm KKT Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các KCN, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN. Theo đó, năm 2023, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN được giao vốn đầu tư công trên 118 tỷ đồng (trong đó: vốn cấp mới năm 2023 là trên 100 tỷ đồng; vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là gần 18 tỷ đồng); hiện nay Ban đã giải ngân được hơn 35 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch vốn được giao.

9 tháng năm 2023, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã cấp mới 19 dự án (bao gồm 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.059 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu USD). Lũy kế đến nay, tại KKT Nghi Sơn và các KCN đã thu hút được 725 dự án, trong đó có 650 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 178.425 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.674 triệu USD, vốn thực hiện đạt 82.871 tỷ đồng và 13.200 triệu USD. Đặc biệt đã thu hút được một số dự án quy mô lớn như: Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tổng mức đầu tư 1.099 tỷ đồng; dự án khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tổng mức đầu tư 1.142 tỷ đồng.

Những dự án dự kiến khởi công trong 2023 gồm: Cảng container Long Sơn; Hạng mục trạm xử lý nước thải - KCN Đồng Vàng; Nhà máy sản xuất vải Billion Union VN. Dự án hoàn thành năm 2023 gồm: dây chuyền 3 Nhà máy luyện cán thép 2, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng; Cảng tổng hợp Quang Trung, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng; Nhà máy may mặc Leading Star Thanh Hóa, tổng mức đầu tư 363 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất kinh doanh tại KKT Nghi Sơn và các KCN 9 tháng năm 2023 ước đạt 174.648 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách ước đạt 18.829 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.806 triệu USD, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu ước đạt 5.170 triệu USD, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022; giải quyết việc làm cho 98.213 lao động...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các KCN, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn tham dự buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo thị xã Nghi Sơn nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: KKT Nghi Sơn là một trong 8 KKT ven biển trọng điểm của cả nước, có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta, của vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ và của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XIII cũng như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII. Sự phát triển của KTT Nghi Sơn và các dự án trọng điểm trong KTT Nghi Sơn có tác động đến sự phát triển của tỉnh và tác động lan tỏa đến sự phát triển của các dự án khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban quản lý dự án và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Nghi Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy vẫn còn nhiều việc chưa đáp ứng được yêu cầu, đó là tiến độ giải ngân đạt thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh. Vì vậy, Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các KCN, Ban quản lý dự án, thị xã Nghi Sơn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN được Chủ tịch UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án điện khí LNG Nghi Sơn, vì vậy cần phải tập trung trong những tháng còn lại của năm 2023 lựa chọn được nhà đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch...

Đối với dự án hệ thống thoát nước đường 513 - KKT Nghi Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu công trình phải đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho các công trình hạ tầng trong KKT Nghi Sơn, đồng thời phải tạo cảnh quan môi trường, tạo sự hấp dẫn môi trường đầu tư và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Vì vậy, Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, thị xã Nghi Sơn để tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực thi công đến hết tháng 6-2024 hoàn thành dự án, đảm bảo về chất lượng, về kỹ, mỹ thuật của công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Về dự án Cảng container Long Sơn, Bí thư Tỉnh ủy giao cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục cho Nhân dân trong vùng ảnh hưởng đến dự án hiểu rõ lợi ích to lớn, lâu dài của dự án. Đồng thời, làm rõ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con được bảo vệ, cùng với đó tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Còn những đối tượng chống đối, đi ngược lại với lợi ích chung cần phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn phải đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư cũng như hạ tầng đồng bộ các thiết chế của xã Hải Hà; phấn đấu đến tháng 10-2023 tổ chức khởi công dự án.

Đối với dự án tổ hợp hóa chất Đức Giang, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các KCN đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để sớm triển khai dự án. Về tuyến giao thông kết nối, Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể và sẽ giao cho các ngành triển khai sớm, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý KTT Nghi Sơn và các KCN và cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng điện sáng, cây xanh, thảm cỏ tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Minh Hiếu