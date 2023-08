Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung niềm vui với đồng bào sông nước huyện Thiệu Hóa trong ngôi nhà mới

"Được lên bờ là bước ngoặt cuộc đời đối với đồng bào sông nước. Từ hôm nay sẽ không phải còn “đêm lo ngày sợ” vào mùa bão lụt, gây bao đau thương mất mát về tài sản và kể cả mạng sống của con người. Từ nay, con cháu chúng tôi sẽ được cắp sách tới trường học hành đầy đủ...". Đó là tâm sự của ông Nguyễn Văn Sinh 72 tuổi, đại điện cho 28 hộ gia đình được cấp đất, hỗ trợ kinh phí và làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng và chung vui với đồng bào sinh sống trên sông được ở trong ngôi nhà mới trên bờ.

Sáng 14-8, huyện Thiệu Hóa tổ chức lễ hoàn thành cấp đất, hỗ trợ kinh phí và làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự buổi lễ.

Đến dự và chung vui với đồng bào sinh sống trên sông được ở trong những ngôi nhà của “ý Đảng- lòng Dân” có đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Chính tòa Giáo phận tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và huyện Thiệu Hóa cùng các chức sắc, chức việc Tòa giám mục Thanh Hóa.

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện trình bày quá trình triển khai cấp đất và hỗ trợ kinh phí cho đồng bào sinh sống trên sông.

Nỗ lực đưa dân chài lên bờ sống trong ngôi nhà ý Đảng - lòng dân

Thực hiện Công văn số 556-CV/TU, ngày 8-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Thông báo số 129-TB/VPTU, ngày 18-4-2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác rà soát, xác định các hộ đủ điều kiện để thực hiện cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Đồng thời, công khai danh sách 28 hộ dân được giao đất ở tại xã Thiệu Vũ với tổng diện tích đất giao cho các hộ là 3.791 m2, mỗi hộ được giao diện tích đất từ 100,8 m2 đến 153,2 m2 tùy theo số khẩu từng của từng hộ.

Nhằm đảm bảo các điều kiện để người dân lên bờ sinh sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa lãnh đạo HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 148/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án Khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ có quy mô hơn 1 ha với tổng mức đầu tư gần 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện… Sau hơn 2 tháng thi công, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đã hoàn thành, được đầu tư đồng bộ từ hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tiêu chí hạ tầng quy hoạch đô thị.

Khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ có quy mô hơn 1 ha.

Để người dân có kinh phí xây nhà, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí với số tiền là 4,32 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông xây dựng nhà ở.

Trong đó, Công ty TNHH Xi măng Long Sơn thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 1,4 tỷ đồng; huyện Thiệu Hóa hỗ trợ 1,4 tỷ đồng thông qua vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài huyện; Tổ chức Caritas Thanh Hóa hỗ trợ trên 1,52 tỷ đồng… Việc xây dựng nhà ở được các hộ tiến hành đồng loạt, hiện 28/28 hộ đã xây dựng xong nhà ở và các công trình phụ trợ, rời thuyền chuyển về sinh sống tại khu tái định cư.

Nhằm tạo sinh kế bền vững cho đồng bào sinh sống trên sông ổn định cuộc sống sau khi lên bờ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân...; thực hiện rà soát, thống kê phân loại các đối tượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề giới thiệu làm việc tại Công ty May VN Capital, xã Thiệu Vũ, Công ty May Vạn Hà, Công ty May Thiệu Đô và các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn; kết nối cho số lao động cao tuổi nhận việc của cơ sở sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp (mây giang xiên, làm mi mắt giả...) về làm tại nhà…

An cư - lạc nghiệp

Thay mặt 28 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên sông được cấp đất và hỗ trợ xây nhà ổn định cuộc sống, ông Nguyễn Văn Sinh 72 tuổi cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, ngành, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để người dân được sống trong ngôi nhà mà bao thế hệ người dân vạn chài mong ước.

Ông Nguyễn Văn Sinh phát biểu cảm ơn cảm ơn Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, ngành, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ để Nhân dân sông nước được sống trong ngôi nhà mà bao thế hệ người dân vạn chài mong ước.

Ông Sinh khẳng định: Được lên bờ thoát khỏi cuộc đời sông nước là bước ngoặt không chỉ riêng ông mà là niềm vui của toàn bộ đồng bào sông nước ở đây. Từ hôm nay, cuộc sống của gia đình ông và những hộ dân sinh sống trên sông được cấp đất làm nhà ở, không còn phải “đêm lo ngày sợ” vào mùa bão. Từ nay, con cháu sẽ được cắp sách tới trường học hành đầy đủ, lao động được vào nhà máy làm việc, có một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn.

Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Chính tòa Giáo phận tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đây là một việc làm đầy tình nhân ái, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước “không bỏ ai ở lại phía sau”.

Hôm nay niềm vui của những đồng bào công giáo sinh sống trên sông bắt đầu được sống trong những ngôi nhà an toàn, là hạnh phúc của bạn và là hạnh phúc của tôi; ngoài niềm vui của những người nhận ngôi nhà mới, là niềm vui của cộng đoàn cùng chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc và hòa bình.

Xây dựng cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Đến chung niềm vui với 28 hộ dân được ở trong ngôi nhà mới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định sự kiện rất có ý nghĩa, sau 18 tháng với những nỗ lực cố gắng không ngơi nghỉ của cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa, 28 ngôi nhà của đồng bào sinh sống trên sông đã được xây dựng khang trang ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình đời sống của những hộ dân được cấp đất làm nhà ổn định cuộc sống.

Khằng định chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền có đồng bào sinh sống trên sông trong thời gian qua, cùng với triển khai những nhiệm vụ thường xuyên, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã chủ động, linh hoạt và có những cách làm sáng tạo để đưa người dân lên bờ ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng cảm ơn Giám mục Nguyễn Đức Cường và các cộng sự, nhà hảo tâm cùng Nhân dân đã ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng hoàn thành kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình đời sống của những hộ dân được cấp đất làm nhà ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền các huyện có đồng bào sinh sống trên sông cần khẩn trương cấp đất, tiến hành các thủ tục hỗ trợ kinh phí để đồng bào sinh sống trên sông xây nhà ổn định cuộc sống. Đối với những địa phương đã hoàn thành việc cấp đất xây nhà ở cho người dân cần nghiên cứu tạo sinh kế lâu dài cho bà con. Những hộ dân đã lên bờ có nhà ở cần phải tập trung chuyển đổi nghề, tham gia lao động việc làm tại các doanh nghiệp, tăng gia sản xuất, chăm lo học hành cho con em; thực hiện giải bản chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với các chức sắc, chức việc Tòa giám mục Thanh Hóa, bà con giáo dân và Nhân dân trong tỉnh sẽ cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.

