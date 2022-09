Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá kết quả 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và định hướng mục tiêu năm 2023

Ngày 27-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm

Trong 9 tháng năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm.

Nổi bật là: Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Kinh tế phục hồi nhanh và tiếp tục phát triển, trong đó thu ngân sách Nhà nước vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 39.325 tỷ đồng, vượt 33% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch tăng 2,6% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 9 tháng đón 10,38 triệu lượt khách, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 109,6 nghìn lượt người, gấp 8,7 lần cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 19.075 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ…

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực, đến ngày 18-9 toàn tỉnh đã kết nạp được 2.690 đảng viên mới, bằng 89,67% kế hoạch. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng và triển vọng 3 tháng cuối năm, báo cáo dự báo khả năng năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ có 9 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch; 17 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành kế hoạch.

Báo cáo cũng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2022. Trong đó nêu rõ các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành đoàn thể phải bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh và tình hình thực tế, tập trung, lãnh đạo, điều hành khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và các dự án của doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 12,2% trở lên.

Về định hướng kế hoạch năm 2023, báo cáo đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.180 USD...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Nghiêm túc chỉ ra “điểm nghẽn” cản trở đến sự phát triển của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với nhận định, đánh giá về các kết quả được nêu trong báo cáo. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế được cho là “điểm nghẽn”, cản trở đến sự phát triển của tỉnh, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch (mới đạt 56% kế hoạch); nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ, thời gian thực hiện kéo dài như: Tổ hợp hóa chất Đức Giang; dự án đầu tư hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng… Cùng với đó, kết quả giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch (mới đạt 42% kế hoạch); tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn còn chậm; công tác quản lý quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập… Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chậm chuyển biến; sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị còn hạn chế; một số nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai chậm như việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh theo quy hoạch phục vụ cho nhà máy chế biến; một số kết luận sau giám sát có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, đó là: Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế; năng lực, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của một số người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có tình trạng quan liêu, lơ là, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm trước những việc khó, việc mới; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên đối với cấp dưới ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm; một số hạn chế, yếu kém kéo dài tuy đã được tập trung chỉ đạo, nhưng chưa quyết liệt, chưa có giải pháp mạnh, thật sự hiệu quả, nên giải quyết chưa triệt để.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành cần tiến hành rà soát, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2022.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Đối với định hướng, kế hoạch năm 2023, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều cơ bản thống nhất và nêu rõ: Để thực hiện được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương cần nêu cao tinh thần phấn đấu cao, thiết thực, hiệu quả và khả thi, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đạt kết quả cao nhất

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đồng tình với những ý kiến đã phát biểu tại hội nghị. Đồng thời nêu rõ: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có những thời cơ và thuận lợi đan xen, song được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng năm 2022 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lên 5 kết quả nổi bật đó là: Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Tất cả các lĩnh vực có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá và vượt kế hoạch năm 2022. Chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đoàn kết lương giáo, đoàn kết các dân tộc được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022 là rất đáng phấn khởi và trân trọng, nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là, say sưa với những thành tích, kết quả đạt được. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị và người đứng đầu cần phải xác định nhiệm vụ 3 tháng còn lại cuối năm 2022 là rất lớn, nên phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Trước mắt, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phải tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng ở Trung ương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về quy trình thực hiện 4 chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội. Khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh. Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư của doanh nghiệp…

Nhắc lại lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong xử lý công việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khi tham mưu công việc cần thực hiện phương châm “suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó”; không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm qua loa cho xong, đùn đẩy hết việc khó, việc lớn lên trên theo kiểu “đá bóng trách nhiệm”… Đối với những việc khó cần phải đào sâu suy nghĩ, tìm giải pháp cụ thể, không được nói khó, không thể giải quyết…

Để từ nay đến cuối năm 2022 đạt được những kết quả khả quan hơn và tạo tiền đề phát triển cho năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển của địa phương và của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo không gian phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Song song với các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài. Những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân phải tập trung giải quyết với tinh thần lo cho dân, làm cho dân, vì Nhân dân phục vụ. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, y tế… Chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án, kế hoạch để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022. Các lực lượng chức năng, các địa phương phải thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh - trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thành công hay không thành công chính là khâu tổ chức thực hiện, vì vậy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh được phân công phụ trách các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để các cấp, ngành địa phương thực hiện bằng được những nhiệm vụ mục tiêu 3 tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đối với định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm là: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tập trung khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong việc tiên phong đi đầu, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh.

