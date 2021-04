Xác định bảng đấu của Hải Tiến Thanh Hoá tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2021

Bảng C và bảng D thuộc khuôn khổ vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Bamboo Airways năm 2021 đã được xác định ngay sau khi lượt trận thứ 4 khép lại.

Hải Tiến Thanh Hoá nằm ở bảng C tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG

Theo điều lệ, 2 bảng đấu mới được hình thành theo nguyên tắc đội xếp hạng 1,3,5 bảng A ghép với đội 2,4 tại bảng B tạo thành bảng C. Đội 2,4 bảng A ghép với đội 1,3,5 bảng B tạo thành bảng D tại vòng 2.

Như vậy, Hải Tiến Thanh Hoá sau chuỗi trận không thể thắng ở vòng 1 xếp ở vị trí thứ 5 tại bảng A sẽ được xếp vào bảng C ở vòng 2 cùng với BTL Thông Tin – FLC và Than Quảng Ninh. Đây là hai đối thủ đã có chiến thắng lần lượt là 3 – 0 và 3 – 1 trước đội bóng chuyền xứ Thanh.

Hải Tiến Thanh Hoá (đỏ) xếp thứ 5 sau vòng 1

Các đội tiếp tục thi đấu như tại vòng 1 để có thứ hạng từ 1 đến 10. Các đội có thứ hạng từ 1 đến 4 sau 2 vòng bước vào thi đấu VCK. Các đội bóng xếp từ thứ 5 đến 6 trụ hạng. Các đội có thứ hạng 7-10 thi đấu Vòng chung kết ngược để tìm ra đội bóng xuống hạng thi đấu tại giải bóng chuyền hạng A.

Với thể thức thi đấu mới so với năm 2020, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways 2021 sẽ không còn những trận cầu nhàm chán do các đội bóng cần tích điểm để duy trì thứ hạng cuối cùng. Khác với mùa trước khi nhiều đội bóng đã ổn định hai vị trí nhất - nhì tại bảng C và D không còn động lực thi đấu khiến nhiều trận cuối trở thành cuộc thử nghiệm đội hình.

Danh sách các đội thuộc bảng C & D tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG năm 2021:

Nội dung nữ

Bảng C: BTL Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Hải Tiến Thanh Hóa.

Bảng D: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Wsun Thái Bình, Ninh Bình Doveco, Đắk Lắk, Ngân hàng Công thương.

Nội dung nam

Bảng C: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TP.HCM, La vie Long An, VLXD Bình Dương.

Bảng D: Sanest Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, Bến Tre.

HS